В Москве вынесли приговор по делу о несостоявшейся антивоенной акции на Красной площади 9 мая

Тверской районный суд Москвы назначил музыканту и фотографу Григорию Мумрикову год и шесть месяцев принудительных работ по делу о несостоявшейся акции, которую 9 мая на Красной площади планировал провести его знакомый акционист, уехавший из РФ. Прокуратура требовала для Мумрикова 4 лет колонии по обвинению в покушении на хулиганство по мотивам идеологической ненависти. Осужденный отрицал свою причастность к подготовке акции.

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4 апреля суд приговорил Григория Мумрикова к полутора годам принудительных работ, смягчив обвинение, как объяснила СМИ его адвокат Светлана Сидоркина. Его назвали виновным в пособничестве в покушении на хулиганство. Судья изменил квалификацию преступления с части второй на первую статьи 213 УК (о хулиганстве) с применением части 3 статьи 30 УК (о приготовлении к преступлению) и части 5 статьи 33 УК (о пособниках преступлений).

Адвокат также уточнила, что до вступления приговора в силу Мумриков останется под домашним арестом. При апелляции срок может быть уменьшен, а если этого не произойдет, осужденному останется четыре месяца и 11 дней принудительных работ (с учетом времени, проведенного под домашним арестом, а до этого в СИЗО).

Следствие обвиняло Григория Мумрикова, музыканта-кларнетиста, работавшего фотографом, в покушении на хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам идеологической ненависти — по части 2 статьи 213 УК с применением статьи 30-й.

Его задержали вечером 10 мая 2022 года в Москве по пути с работы домой, затем арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве (силовики заявили, что он нецензурно выражался в общественном месте). По окончании ареста отвезли на допрос по делу о подготовке антивоенной акции в День Победы, предъявили обвинение и посадили в СИЗО. В августе прошлого года Мумрикова перевели под домашний арест.

Следствие обвинило фотографа в причастности к подготовке акции, которую хотел провести его друг, художник-акционист Данила Ткаченко: во время парада в День Победы 9 мая он собирался окрасить небо в центре Москвы дымом цветов украинского флага. Ткаченко установил дымовые шашки с желтым и синим порошком в кондиционерах дома на Тверской улице, рядом со зданием Госдумы. Файеры акционист намеревался привести в действие дистанционно. Акция не состоялась, поскольку силовики узнали о ее подготовке.

Данила Ткаченко перед акцией он уехал из России, а затем утверждал, что Мумриков к задуманному был непричастен: «Его обвиняют в участии в моей несостоявшейся акции, к которой он не имеет никакого отношения», — писал акционист.

Георгий Мумриков вины не признал, категорически отвергая какую-либо причастность к подготовке акции 9 мая.

Следователи же утверждали, что Мумриков купил краску для маскировки дымовых шашек, а также оценивал место для проведения акции. О сомнительных «доказательствах», которые предъявило следствие, напоминают «Медиазона» и «ОВД-Инфо».

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