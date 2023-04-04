Центр «Досье» опубликовал интервью с офицером ФСО, сбежавшим во время визита Путина в Казахстан

Инженер управления президентской связи Федеральной службы охраны (ФСО), капитан Глеб Каракулов в октябре 2022 года сбежал из командировки в Астане, где он сопровождал президента Владимира Путина. Об этом Каракулов рассказал в интервью центру «Досье», опубликованном во вторник, 4 апреля. В этом интервью он также рассказал о состоянии здоровья Путина, его родственниках, дворцах и спецпоезде.

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По словам Каракулова, он принял решение уходить из ФСО после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако сначала он ждал новый служебный загранпаспорт. После объявления мобилизации в сентябре, он понял, что в случае увольнения из ФСО его призовут на фронт как офицера запаса. Возможность бежать из страны представилась только в октябре, когда его отправили в командировку в Казахстан.

Осенью Путин участвовал сразу в трех межгосударственных мероприятиях, в том числе и в заседании Совета глав государств СНГ в Астане. В Казахстан к Каракулову прилетела жена с дочерью. В последний день своей командировки, 14 октября, офицер отпросился на несколько часов с работы и вместе с семьей уехал в аэропорт, откуда вылетел в Стамбул. МВД объявило инженера в розыск. Как пишет центр «Досье», сейчас Каракулов находится «в безопасности».

35-летний Глеб Каракулов — из семьи кадровых военных. На службу в ФСО он поступил в 2009 году, сразу после окончания Военно-космической академии имени Можайского. В ФСО он работал в управлении, обеспечивающем Путина секретной связью во время его поездок по России и миру. В 2022 году ему оставалось отработать всего два года до выхода на пенсию.

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Помимо истории собственного побега Каракулов также рассказал о том, как устроена жизнь и работа российского лидера с точки зрения организации его безопасности. В частности он подтвердил информацию, что Путин не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом. «Он живет в своего рода информационном вакууме», — говорит Каракулов. При перемещениях по миру во всех резиденциях Путина обязательным требованием является вещание российских телеканалов.

По своему мировосприятию Путин в 2009 году и сейчас — это «два разных человека», считает Каракулов. «Он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Что-то исказилось у него в восприятии действительности», — объясняет инженер. Уже почти три года с начала пандемии (в интервью речь идет о ситуации на конец 2022 года) Путин находится на изоляции. Все, кто контактирует с ним, должны отсидеть двухнедельный карантин.

При этом о проблемах со здоровьем у главы государства инженерам спецсвязи ФСО ничего не известно. По словам Каракулова, каких-то незапланированных отмен командировок у Путина почти не бывает. Каракулов также подтвердил расследование команды Навального о дворце Путина в Геленджике, рассказал о существовании спецпоезда для президента. Еще у президента есть переговорная кабина — куб высотой 2,5 метра, который ФСО возит в каждую командировку Путина. Во время последней поездки в Казахстан ему даже оборудовали бункер.

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Каракулов стал не первым сотрудником ФСО, решившимся на побег из России. В марте 2023 года суд в Барнауле приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима майора ФСО Михаила Жилина из Новосибирска, который сбежал в Казахстан из-за войны с Украиной. Жилин работал начальником смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, отвечал за правительственную связь Путина с регионами. В сентябре 2022 года Жилин нелегально пересек границу с Казахстаном, был задержан, просил политическое убежище, но в декабре его выдали России.

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