Актера Дмитрия Назарова оштрафовали за «дискредитацию» российской армии

Тверской суд Москвы оштрафовал актера Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Поводом стал видеоролик «Хотят ли русские войны?», опубликованный Назаровым и его супругой актрисой Ольгой Васильевой 26 февраля 2022 года. Актер, уехавший из в России, передал через адвоката, что вины не признает.

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Как сообщает «Медиазона», экспертизу по делу актера провели переводчик Александр Тарасов и учительница математики, основательница АНО «Центр социокультурных экспертиз» Наталия Крюкова. Они регулярно участвуют в политических делах. В частности оба проводили экспертизу по делу историка «Мемориала» Юрия Дмитриева и по делам «Свидетелей Иеговы».

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева с начала военного вторжения выступают против войны, актеры регулярно публикуют в соцсетях видео, на которых читают антивоенную поэзию.

Неделю назад Дмитрий Васильев опубликовал в своем YouTube-канале стихотворение «Дискредитация?», посвященное составленному на него протоколу о «дискредитацию» армии РФ:

Да что ж за армия такая?

В чем преступление мое?

Как можно, я не понимаю,

Дискредитировать ее?

Двумя словами всю армаду

Броню и пламя, «Гром» и «Град»,

Российской армии не надо

Бояться тонких эскапад.

Вы удивительно неправы

В желании армию спасать.

Она — защитница державы,

Ее не надо защищать.

14 января Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. СМИ со ссылкой на заместителя директора театра по связям с общественностью Вадима Верника сообщили, что у народного артиста России Назарова состоялся разговор с руководителем МХТ имени Чехова Константином Хабенским, по итогам которого Назарова и Васильеву уволили. Как рассказали актеры в интервью Катерине Гордеевой, Хабенский сначала попросил их «уйти в творческий отпуск», но затем сообщил, что придется уволиться, иначе 29 сотрудников театра лишатся брони от мобилизации.

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