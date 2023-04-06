Половина дел о невыплаченных компенсациях по решению ЕСПЧ приходится на Россию

Российские дела в Европейском суде по правам человека составляют примерно половину дел, по которым нет информации о выплате компенсаций. Об этом говорится в ежегодном отчете Комитета министров Совета Европы, опубликованном в четверг, 6 апреля. Общая сумма невыплаченных компенсаций превышает 2 млрд евро. После исключения России из Совета Европы в марте прошлого года в Москве прекратили общение с этой организацией, однако Россия по-прежнему связана международными обязательствами по выполнению решений ЕСПЧ, говорится в отчете.

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Именно Комитет министров Совета Европы занимается надзором за тем, как государства-члены выполняют судебные решения ЕСПЧ. Комитет министров получает информацию от самих заявителей, от заинтересованных государств, а также от неправительственных организаций и других заинтересованных сторон. На основании этого принимается решение, сделало ли государство все возможное для исполнения судебного решения или необходимы дальнейшие меры.

Каждый год Комитет министров Совета Европы публикует отчет о том, как за прошедший год государства-члены Совета Европы выполняли решения Европейского суда по правам человека. В нем определяются ключевые тенденции в процессе исполнения и приводятся данные по конкретным странам об исполнении ими решений ЕСПЧ и выплатах «справедливой компенсации», присуждаемой ЕСПЧ. В этом году такой доклад публикуется уже в 16-й раз.

Особое место в этому году в документе уделяется России. Несмотря на исключение из Совета Европы 16 марта прошлого года и прекращение участия в Европейской конвенции о правах человека с 16 сентября, «Россия по-прежнему связана международными обязательствами по исполнению решений Европейского суда», говорится в отчете. При этом российские власти прекратили всякое общение с Комитетом министров по вопросам исполнения судебных решений. Однако Комитет продолжает контролировать процесс, «основываясь на информации, предоставленной заявителями, НКО и другими источниками».

Согласно данным отчета на конец прошлого года, из более чем шести тысяч приговоров, находившихся в стадии исполнения почти 40% (2 352 решения) были против России. Также России касались почти 30% (413 из 1459 дел) всех новых судебных решений, поступивших в Комитет министров для надзора. Российские дела составляют примерно половину всех дел, по которым на конец 2022 года не поступили сведения о выплате компенсаций (1102 из 2239 дел), общая сумма которых превысила два млрд евро. Из них 1,87 млрд евро приходится на дело ЮКОСа, еще более 10 млн (компенсации и пени) по делу «Грузия против России».

В число незавершенных дел входят, в частности два межгосударственных дела, касающихся конфликта в Грузии и выдворения из РФ большого числа граждан Грузии в 2006–2007 годах; две группы дел о различных нарушениях Конвенции в Приднестровье; а также дела, касающиеся права на свободу собраний, нарушений со стороны силовых структур в ходе антитеррористической операции на Северном Кавказе, жестокого обращения и чрезмерного применения силы полицией, отсутствия гарантий защиты женщин от семейного насилия. Из новых нарушений, выявленных ЕСПЧ в 2022 году, большинство касались жестокого обращения и права на свободу и личную неприкосновенность, а также права на жизнь, несправедливости уголовного преследования, свободы религии и свободы выражения мнений.

Как указано в Резолюции Комитета министров, надзор за исполнением судебных решений и мировых соглашений по делам против РФ продолжается, и российские власти должны участвовать в заседаниях Комитета министров, когда там обсуждаются дела, в которых Россия является государством-ответчиком или заявителем. Однако с 3 марта 2022 года российские власти прекратили всякое общение по вопросам исполнения постановлений ЕСПЧ. В связи с этим Комитет выразил глубокое сожаление и попросил секретариат изучить все возможные стратегии для обеспечения эффективного рассмотрения дел против России.

Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998-го ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В последние годы Россия входила в число пяти крупнейших спонсоров организации. Полномочия российской делегации в ПАСЕ были ограничены в 2014 году после аннексии Крыма. В 2019 году Россия вернулась в Парламентскую ассамблею. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Парламентская ассамблея 15 марта единогласно проголосовала за исключение России. В тот же день Правительство РФ уведомило Генерального секретаря Совета Европы о выходе из организации.

После выхода из Совета Европы российские власти также денонсировали Европейскую конвенцию по правам человека. При этом условиям выхода, ЕСПЧ мог принимать жалобы на Россию еще в течение полугода, то есть до 16 сентября 2022 года. Однако в июне российский парламент принял закон об отказе исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта. Компенсации заявителям, выигравшим дела в Страсбурге до этой даты, разрешили выплачивать до 1 января 2023 года. Это прямо противоречит Конвенции по защите прав человека, которая обязывают Россию исполнить все решения ЕСПЧ о нарушениях прав заявителей.

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