ФСБ начало вызывать на допросы уезжавших от мобилизации россиян

По данным издания «Важные истории», в Омске сотрудники управления ФСБ начали вызывать на «опросы» местных жителей, которые во время мобилизации уезжали из страны и затем вернулись. Об этом издание написало в четверг, 6 апреля, со ссылкой на читателей. По данным правозащитников, эта практика пока не носит массовый характер.

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Один из обратившихся в редакцию жителей Омска так пересказал звонок с человеком, представившимся сотрудником ФСБ: «Диалог был примерно следующий: здравствуйте, не могли бы вы подойти к нам завтра по адресу, нам нужно вас опросить, почему вы недавно выезжали за границу». Об аналогичных звонках от ФСБ «Важным историям» сообщили еще несколько человек.

Получивший такой звонок мужчина также уточнил, что у него в военном билете указана категория «А» (годен к службе без ограничений), он окончил одну военную кафедру в звании «лейтенант запаса». В первый же день объявленной Владимиром Путиным мобилизации, 21 сентября, он улетел из России в запланированный отпуск в страну на Ближнем Востоке, из которого решил не возвращаться. Месяц назад он вернулся в Россию.

Журналисты издания позвонили в управление ФСБ по Омской области, где им подтвердили приглашение на «опрос» по адресу улица Ленина, дом 2. «Просто нужно опросить. Обычный опрос. Даже не допрос. Побеседуем, протокол опроса составим, спокойно пойдете домой. Наша работа такая», — цитирует издание слова мужчины, представившегося сотрудником ФСБ. «Важные истории» подтвердили его личность по открытым базам данных.

Правозащитники, опрошенные изданием, сообщили, что практика вызова россиян в ФСБ пока не носит массовый характер по стране. По различным оценкам, после объявления в России «частичной мобилизации» осенью 2022 года страну в течение нескольких недель покинули от нескольких сотен тысяч до миллиона человек.

Как писали в феврале журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло, в России уже готова тестовая версия базы военнообязанных, которая позволит властям оперативно закрывать границу для подлежащих мобилизации россиян, а также искать их по городским камерам. Также сообщалось о планах властей оснастить наземные погранпереходы камерами с функцией распознавания лиц.

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