Прокурор запросил 25 лет лагерей строгого режима оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе

Россия

Гособвинение потребовало приговорить оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лагерей строгого режима. Речь идет о сроке, который прокурор затребовал по статьям о военной цензуре (в версии УК РФ — статья о «фейках об армии»), осуществлении работы «нежелательной организации» и «государственной измене», сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

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Адвокат Иван Павлов в разговоре с изданием «Агентство» отметил, что 25 лет — это максимальный срок, который может запросить прокурор, если сложить все сроки по подобным статьям.

Адвокат политика Вадим Прохоров рассказывал, что в качестве «госизмены» Владимиру Кара-Мурзе вменили не шпионаж, не передачу каких-то секретных сведений, не сотрудничество с иностранными спецслужбами, а три публичных выступления с критикой российского режима.

Процесс суд объявил закрытым, защита не может рассказывать журналистам о его деталях. Пресса на слушания не допущена.

По словам Марии Эйсмонт, заседание, которое должно было состояться в пятницу, не состоялось из-за того, что политика в СИЗО посещает врач. Последнее слово обвиняемого перенесено на понедельник.

Вину по предъявленным обвинениям политик не признал.

Владимир Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года. Изначально ему вменили уголовную цензурную статью (т.н. «фейки об армии»), появившуюся в российском УК после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поводом сделали выступление Владимира Кара-Мурзы в палате представителей американского штата Аризона с критикой нападения РФ на Украину.

Уже после ареста против политика возбудили дело о сотрудничестве с «нежелательной организацией». Владимир Кара-Мурза был координатором движения «Открытая Россия» и вице-президентом американского фонда «Свободная Россия».

«Мемориал» считает Владимира Кара-Мурзу политзаключенным.

Правозащитный проект поддержки политзаключенных «Мемориала», продолживший работу после официальной ликвидации властями ПЦ «Мемориал», отдельно подчеркивает, что статья 207.3 о «военных фейках» противоречит российской Конституции, международным обязательствам РФ, базовым принципам права и специально создана как инструмент преследования критиков российской власти.

Ухудшение состояния здоровья в СИЗО

В начале марта 2023 года защита политика сообщила о резком ухудшении его здоровья. По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурза начал терять чувтвительность ступней из-за длительного пребывания в карцере СИЗО, а также из-за двух тяжелейших отравлений в 2015 и 2017 годах, в результате которых у него развилась периферийная полинейропатия.

► Жизнь и здоровье Владимира Кара-Мурзы в опасности — адвокат Вадим Прохоров

В карцер Владимира Кара-Мурзу отправили в конце февраля из-за того, что он «после подъема лежал на шконке», сообщал Прохоров.

Адвокат Мария Эйсмонт сказала, что ее подзащитный потерял 17 килограммов веса за время содержания под арестом.

В 2021 году издания The Insider и Bellingcat выяснили, что ФСБ следила за Владимиром Кара-Мурзой, и привели доказательства в пользу того, что за двумя отравлениями политика стоят те же сотрудники ФСБ, что и за отравлением Алексея Навального.

«Кафкианско-сталинский» процесс

В интервью русской службе «Голоса Америки» жена Владимира Кара-Мурзы Евгения Кара-Мурза отметила, что требование приговорить ее мужа на четверть века заключения — это попытка запугивания всех оппозиционно настроенных граждан РФ.

Четверть века, которую запросил прокурор Локтионов за публичную критику Володей власти, за публичное осуждение преступлений режима, — это, конечно, высокое признание эффективности его работы. То есть эти люди настолько его боятся и ненавидят, и настолько, судя по всему, работа Володи была эффективна на протяжении всех этих лет, что они решили запрятать его куда-то в далекие дали на четверть века, — сказала она.

В комментарии «Настоящему времени» Вадим Прохоров отметил, этот процесс «кафкианско-сталинский». «Сроки сейчас запрашивают абсолютно сталинские — 25 лет за публичную критику режима. Все-таки худо-бедно при том же Брежневе диссиденты получали три-шесть лет, что тоже нехорошо и неправильно, но сейчас мы уже скатились к этому», — отметил адвокат.

По его словам, защите в ходе процесса отказывали не только в приобщении к делу новых документов, но и в оглашении ряда документов, которые уже приобщили к делу на стадии следствия. «Это редчайший случай даже для современной России, весьма далекой от правосудия», — говорит Вадим Прохоров.

По его словам, в ходе процесса ему как защитнику «один раз угрожал прокурор Локтионов возможным привлечением к уголовной ответственности и необходимостью заткнуть мне рот», к чему присоединился и судья.

Советский диссидент Александр Подрабинек, выступивший на суде в качестве свидетеля защиты, рассказал, что судья пригрозил ему уголовным преследованием и повесткой из СК за якобы «отказ от дачи показаний». По словам Подрабинека, речь идет об эпизоде в ходе полемики между ним и прокурором относительно российиских политзаключенных, когда Подрабинек отказался по требованию прокурора перечислять имена тех, кого ЕСПЧ признал незаконно осужденным в РФ. «Почему я должен просвещать дремучего советского прокурора? Гугл ему в помощь. (…) По-хорошему, судья должен был снять вопрос прокурора, как адресованный не по адресу», — написал Александр Подрабинек на своей странице в фейсбуке.

Адвокат Вадим Прохоров также отмечает, что суд над Кара-Мурзой в последнее время набрал «космические темпы», заседания проходят буквально каждый день, что не дает ему возможности общения со своим подзащитным, так как в позднее время в СИЗО не пускают.

«Это был кафкианский процесс вперемешку с какой-то махровой сталинщиной как по неправосудности процесса, так и по запрошенному сроку. Прокурор в своих прениях заявил следующее в отношении Владимира Кара-Мурзы: „Перед нами враг, который должен быть наказан“, — вот отношение прокуратуры и российских властей, которые недвусмысленно отсылают нас к концу 30-х годов, в том числе по запрошенному для Владимира Кара-Мурзы сроку», — отметил Владимир Прохоров.

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