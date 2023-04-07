Эксперт: «Самая большая проблема в нынешних скачках рубля в том, что такие скачки теперь — норма»

Российский рубль пережил худшую неделю по отношению к доллару и евро в этом году, обвалившись на фоне нехватки иностранной валюты в Москве и продажи западных предприятий в России, показав небольшой подъем в пятницу днем. Антон Табах, главный экономист «Эксперт РА», специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, прокомментировал RFI что происходит с рублем.

Реклама Читать далее

Курс рубля упал более чем на 2% по отношению к доллару США в пятницу до внутридневного минимума 83,50, самого низкого с апреля прошлого года, и упал более чем на 2% по отношению к евро до внутридневного минимума 91,32.

Позже в течение дня рубль восстановился и вырос на 0,2% по отношению к доллару до 81,21 на торгах объемом около 1,5 млрд. долларов — самый высокий объем за последние две недели — поскольку торговые площадки фиксировали прибыль в преддверии выходных.

В целом за неделю рубль подешевел к доллару более чем на 5%.

Несмотря на то, что цена на нефть растет, что обычно укрепляет рубль, сейчас это не помогает. На вопрос RFI о том, что происходит с рублем и чего можно ожидать в ближайшее время, ответил экономист Антон Табах.

Антон Табах: Парадоксально то, что с рублем ничего особенного не происходит. Просто сошлись несколько факторов.

Во-первых, что касается цен на нефть, точнее тех денег, которые проходят через биржу — это то, что продавалось месяц-два назад. Это значит, относительно низкие цены и, соответственно, денег не так много. Плюс не было больших налоговых платежей, поэтому нет необходимости вываливать валюту на рынок. Кроме того, минфин еще и сократил продажи валюты в рамках бюджетного правила —когда на излишки доходов от продажи нефти и газа покупают валюту (а сейчас юани), а когда их недобор — наоборот, валюту продают.

Второе. Судя по всему, собирается валюта под расчет с иностранными инвесторами за их выход из проектов и приобретение у них долей не только в сахалинском проекте, но и в других (За долю в дальневосточном газовом проекте «Сахалин-2» компании SHELL будет выплачено 1,21 млрд долларов — RFI).

Третье — это то, что у инвесторов и финансового сообщества есть некоторая обеспокоенность из-за вывода средств: насколько это будет удобно и комфортно после того, как ужесточают правила иностранные банки, работающие в России.

Все это в совокупности привело к тому, что на рынке возник дефицит валюты.

При этом у Центробанка мало возможностей для интервенций, а компании и банки стараются не держать иностранную валюту из-за санкционных рисков и повышенных требований ЦБ.

Соответственно, рынок очень тонкий.

И, собственно говоря, самая важная проблема в нынешних скачках рубля, — потому что, скорее всего, мы увидим большой разворот в обратную сторону, — в том, что такие скачки теперь — норма.

Потому что плохо работают балансирующие механизмы.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться