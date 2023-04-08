Минюст РФ включил Аркадия Бабченко в список «иноагентов»

Министерство юстици РФ в пятницу, 7 апреля, в очередной раз расширило список «иноагентов», включив туда журналиста и активиста Аркадия Бабченко.

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Аркадий Бабченко — журналист, военный корреспондент, участник двух чеченский войн в составе российских войск. Он сотрудничал с рядом СМИ, в том числе с «Новой газетой». Как он сам рассказывал, «откровенно оппозиционно-активистской деятельностью» он начал заниматься с 2011–2012 года.

В 2017 году Бабченко эмигрировал из России, заявив, что опасается за свою безопасность из-за давления, угроз и травли через госСМИ. Некоторое время он жил в Украине. В 2018 году Бабченко принял участие в операции СБУ по инсценировке собственного убийства.

Минюст РФ в качестве обоснования включения Аркадия Бабченко в список «иноагентов» приводит следующие доводы: «сбор средств в поддержку ВСУ» и «распространение недостоверной информации» о политике органов власти РФ.

Еще в 2020 году Росфинмониторинг включил Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года стало известно, что МВД РФ объявило его в розыск по неназванной уголовной статье.

Аркадий Бабченко, комментируя попадание в российский список «иноагентов», подчеркнул, что действительно, как и заявляет минюст РФ, он собирает средства в помощь силам обороны Украины.

По его словам, созданный им фонд за год собрал на нужды ВСУ более миллиона евро. На эти средства были закуплены машины скорой помощи, грузовики, снайперские комплекты, дроны, тепловизоры, средства связи, экипировки и многое другое, написал Бабченко.

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