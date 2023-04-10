«Я знаю свой приговор»: Владимир Кара-Мурза выступил с последним словом на суде, который огласит вердикт 17 апреля

В Мосгорсуде 10 апреля завершились прения сторон по делу оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, которого прокуратура потребовала осудить на 25 лет лагерей строгого режима. В своем последнем слове политик сказал: «Я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Когда черное назовут черным, а белое — белым. Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь». Процесс прошел в закрытом режиме. Оглашение приговора назначено на 17 апреля.

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17 апреля судья Сергей Подопригоров, который был непосредственно причастен к гибели в заключении Сергея Магнитского и был внесен еще в первую редакцию санкционного «списка Магнитского» США, Канадой, Австралией и Великобританией, зачитает приговор оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе.

Прокурор Борис Локтионов потребовал для оппозиционера 25 лет колонии строгого режима по статьям о «государственной измене» (статья 275 УК), осуществлении работы «нежелательной организации» (часть 1 статьи 284.1 УК) и о распространении так называемых «заведомо ложных сведения» об армии РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3). На суде прокурор Локтионов заявил: «Перед нами враг, который должен быть наказан».

10 апреля в Мосгорсуде завершились прения сторон. Оглашение приговора назначено на 17 апреля. Процесс прошел в закрытом режиме. Адвокат политзаключенного Мария Эйсмонт призвала прессу прийти через неделю на финальное заседание, отметив: «Я надеюсь, что хотя бы на оглашение приговора всех должны пустить».

В этот понедельник Владимир Кара-Мурза выступил в суде с последним словом, которое начал с исторических параллелей:

Меня все же удивило, что по степени закрытости и дискриминации стороны защиты мой процесс в 2023 году оставил позади «суды» над советскими диссидентами в 1960-70е годы. Не говоря уже о запрошенном сроке и лексике про «врага»: это даже не 1970е — это 1930е. Для меня как для историка это — повод для рефлексии.

Владимир Кара-Мурза также прокомментировал слова судьи Подопригорова о «раскаянии» как смягчающем обстоятельстве для подсудимого:

Хотя веселого вокруг меня сейчас мало, я не смог сдержать улыбку. В содеянном должны раскаиваться преступники. Я же нахожусь в тюрьме за свои политические взгляды. За выступления против войны в Украине. За многолетнюю борьбу с диктатурой Путина. За содействие принятию персональных международных санкций по «Закону Магнитского» против нарушителей прав человека. Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого — я этим горжусь. Горжусь тем, что в политику меня привел Борис Немцов. И хочу надеяться, что ему за меня не стыдно. Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил и которые вменяются мне в этом обвинении.

Своей единственной «виной» Владимир Кара-Мурза назвал то, что «за годы своей политической деятельности не сумел убедить достаточно своих соотечественников и политиков демократических стран в том, какую опасность несет для России и для мира нынешний режим в Кремле». «Сегодня это очевидно всем, но страшной ценой — ценой войны», — подчеркнул политик.

Владимир Кара-Мурза отметил, что не будет просить «у этого суда» об оправдательном приговоре.

Я знаю свой приговор. (…) Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Когда черное назовут черным, а белое — белым; когда на официальном уровне будет признано, что дважды два — это все-таки четыре; когда войну назовут войной, а узурпатора — узурпатором; и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить. Этот день настанет так же неизбежно, как весна приходит на смену даже самой морозной зиме. И тогда наше общество откроет глаза и ужаснется тому, какие страшные преступления совершались от его имени. С этого осознания, с этого осмысления начнется долгий, трудный, но такой важный для всех нас путь выздоровления и восстановления России, ее возвращения в сообщество цивилизованных стран. Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь.

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