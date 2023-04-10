На Урале двум сотрудникам МЧС и Росгвардии дали по 19 лет заключения по делу об антивоенном поджоге

Военный суд в Екатеринбурге назначил по 19 лет заключения водителю Росгвардии Роману Насрыеву и служащему МЧС Алексею Нуриеву по делу о попытке поджога здания администрации Бакала, где находится военно-учетный стол. На сегодня это самый жестокий приговор, вынесенный в России за антивоенный поджог. Насрыева и Нуриева судили по статьям о терроризме.

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Первые четыре года осужденные должны провести в тюрьме, остальные 15 — в колонии строгого режима, сообщает правозащитный проект «Зона солидарности». Именно на таком наказании настаивал прокурор.

Изначально в отношении 27-летнего Насрыева и 37-летнего Нуриева завели дело об умышленном повреждении имущества. Но затем следователи ФСБ переквалифицировали дело на «терроризм». Двух мужчин судили по статьям о «террористическом акте» (ч.2 ст. 205 УК РФ) и «прохождении обучения в целях совершения террористической деятельности». Срок по второй статье не может быть ниже 15 лет заключения.

По версии следствия, уральцы в ночь на 11 октября 2022 года разбили окно в здании администрации Бакала (Челябинская область), где находится военно-учетный стол, и бросили туда несколько «коктейлей Молотова». Огонь потушила сторож подручными средствами. Площадь пожара составила три квадратных метра, пострадали кусок линолеума и информационный стенд, никакие документы не сгорели, отмечает екатеринбургское издание «Вечерние ведомости».

Нуриев служил в бакальской части МЧС, а Насрыев работал водителем в Росгвардии. Они друзья детства, вместе играли в рок-группе Room32, передает местное издание E1.

В суде Роман Насрыев признал вину в попытке поджога, но отверг обвинения в терроризме. «Я знал о том, что по стране проходят акции, в ходе которых поджигают военкоматы. Знал при том, что в результате этих акций никто не пострадал. (…) Своей акцией я всего лишь хотел показать, что в нашем городе есть несогласие с мобилизацией и „специальной военной операцией“. Хотел таким образом донести свою позицию несогласия, хотел, чтобы мой голос был услышан», — объяснял он в военном суде.

Он также сказал, что первоначальные показания давал без адвоката, не читая их, под давлением следователя.

Обвинения в терроризме и госизмене по делам об антивоенных поджогах

Поджоги и попытки поджогов военкоматов фиксируют по всей России с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Новая волна поджогов началась после объявления мобилизации в России в конце сентября 2022 года.

Изначально силовики по таким случаям возбуждали дела о хулиганстве и порче имущества, но с осени 2022 года обвиняемым по делам об антивоенных поджогах стали вменять терроризм.

Первый приговор по обвинению в теракте по делу о поджоге военкомата российский суд вынес в конце января этого года. Житель Нижневартовска Владислав Борисенко получил 12 лет колонии строгого режима.

В начале апреля «Зона солидарности» сообщила о первом случае предъявления обвинения еще и в государственной измене по делу о попытке поджога военкомата. Такое обвинение предъявили 23-летнему новосибирцу Илье Бабурину. При этом в деле Бабурина нет никаких дополнительных эпизодов, кроме якобы имевшей место неудачной попытки поджечь военкомат, отмечали правозащитники. Илья Бабурин отказался от сделки со следствием и отвергает обвинения.

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