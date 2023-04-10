Franceinfo: Арестованные российские яхты очень дорого обходятся в обслуживании

Яхты российских олигархов, арестованные в рамках санкций, необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Поэтому страны, арестовавшие или конфисковавшие их, вынуждены платить миллионы евро, пишет franceinfo.

Реклама Читать далее

Наиболее показательным является случай с яхтой А, самым большим в мире парусником, которая уже год стоит в порту Триеста, потому что ее настоящий владелец, предположительно Андрей Мельниченко, не может быть идентифицирован. Судно, цена покупки которого оценивалась в 417 миллионов, уже обошлось итальянским налогоплательщикам более чем в семь миллионов евро.

Доминиканской Республике также приходится оплачивать обслуживание одного из таких судов — около 10% от общей стоимости. Некоторые из яхт оснащены противоракетными радарами, у других есть собственные подводные лодки или выдвижные вертолетные площадки, говорит в комментарии franceinfo Алекс Финли, бывшая агент ЦРУ, которая сегодня занимается отслеживанием таких яхт. «Все эти технологии требуют поддержания. Не обязательно, чтобы все работало идеально, но эти устройства должны были безопасными для портового персонала и экипажа», — отмечает она.

Члены экипажа таких судов зачастую становятся заложниками роскошных яхт, отмечает franceinfo. Именно так обстоит дело с моряками 86-метровой яхты Amore Vero, принадлежащей российскому миллиардеру Игорю Сечину и пришвартованной в Ла-Сьота, на Лазурном берегу. Но в данном случае техническое обслуживание все еще осуществляется через одну из подставных компаний владельца, пишет franceinfo.

Франция объявила об аресте яхты Игоря Сечина больше года назад, почти сразу после начала полномасштабного вторжения. В июне того же года прокуратура Марселя начала расследование в отношении Amore Vero.

В ноябре прошлого года о чрезвычайно высокой стоимости обслуживания арестованных российских яхт уже писало агентство Bloomberg — в том числе в том числе о 140-метровой суперъяхте Scheherazade, приписываемой Владимиру Путину и конфискованной в Италии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться