В России узаконят электронные повестки. После их получения выехать из страны будет невозможно

В этот вторник, 11 апреля, Госдума РФ должна рассмотреть — во втором и в третьем чтении — поправки к закону о едином реестре военнообязанных. В этом же законе будет закреплен статус электронных повесток, которые должны приравнять к бумажным. Согласно тексту законопроекта, военнообязанным, получившим электронные повестки, запрещается выезд из страны до явки в военкомат.

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«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации», — говорится в тексте законопроекта, размещенном на сайте Госдумы. Внимание на это обратили издание «Агентство» и журналистка Фарида Рустамова.

В тексте законопроекта говорится, что ограничение на выезд снимается только после явки в военкомат по повестке.

Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на сайте «Госуслуги», заявил во вторник глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Если не зашёл в личный кабинет на "Госуслуги"? Это ваши проблемы», — уточнил принцип работы новой системы депутат Госдумы Андрей Луговой корреспонденту прокремлевского издания Shot.

«Шансов избежать получения повестки не будет», — отмечает Фарида Рустамова. Повестки будут отправляться гражданам одновременно в бумажной и электронной формах. Даже в случае удаления аккаунта на «Госуслугах» повестка будет считаться полученной «по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток», говорится в тексте закона.

Как сообщает РБК, в России будет создан специальный реестр адресатов повесток.

Военкоматы получат право направлять электронные повестки сразу, как только закон вступит в силу.

Получившим повестку явиться в военкомат нужно будет в течение 20 дней. По истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, направляется предупреждение через «Госуслуги». Получение такого предупреждения автоматически ограничивает ряд прав граждан: вводится запрет на регистрацию в качестве ИП, запрет на постановку на учет в налоговой службе, запрет на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов и так далее.

Кремль продолжает утверждать, что второй волны мобилизации нет

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что принятие поправок не связано с мобилизацией.

«Это не связано с мобилизацией. Это связано с воинским учетом. Это нужно понимать, это нужно объяснять. Воинский учет — это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно. Хотя бы один раз на протяжении жизни. Эта система должна идти в ногу с требованиями времени», — заявил он во время брифинга во вторник.

На вопрос, нет ли в Кремле ощущения, что такие изменения могут вызвать панику и новую волну эмиграции, Песков ответил: «Нет, абсолютно».

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