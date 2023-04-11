Госдума приняла закон об электронных повестках для военнообязанных

Депутаты Госдумы во втором и в третьем чтении проголосовали за поправки, которые узаконивают электронные повестки в армию. Их будут рассылать через сайт «Госуслуги». Новый закон приравнивает электронные повестки к бумажным, которые рассылаются заказными письмами. Получившим повестки будет запрещен выезд из России.

Реклама Читать далее

За законопроект проголосовали 394 парламентария из 395. Один человек, депутат от КПРФ Николай Коломейцев воздержался. Он заявил, что «58 страниц основного текста и 80 страниц поправок» были внесены в базу практически сразу перед голосованием и они не успели его прочитать. Коломейцев подчеркнул, что пакет поправок нарушает регламент. Таким образом российские парламентарии голосовали за поправки, не читая их.

Его коллега по партии Нина Останина также назвала столь молниеносное принятие законопроекта «неуваженительным отношением к депутатам». «Принимать целый закон после того, как мы послушали телевизионные интервью и за два часа, сидя в этом зале, посмотрели текст этого закона — вот такого еще не было на моей памяти и на памяти моих коллег», — сказала Останина, выступая на заседании Госдумы. Это, впрочем, не помешало ей проголосовать за закон.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил критиков организации голосования в саботаже.

Совет Федерации рассмотрит закон о воинской обязанности уже завтра, 12 апреля, на пленарном заседании. Об этом сообщает издание «Верстка» со ссылкой на два источника в верхней палате парламента.

Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на сайте «Госуслуги».

Получившим повестку нужно будет явиться в военкомат в течение 20 календарных дней. По истечении этого срока направляется предупреждение через «Госуслуги». Получение такого предупреждения автоматически ограничивает ряд прав граждан: вводится запрет на регистрацию в качестве ИП, запрет на постановку на учет в налоговой службе, запрет на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов и так далее.

Кроме того, принятый пакет поправок предусматривает создание единого реестра военнообязанных. Данные о военнобязанных будут передавать, в том числе, Федеральная налоговая служба, МВД, ЦИК, суды, медицинские учреждения, Фонд пенсионного и социального страхования, федеральные и местные органы власти, а также ВУЗы.

Таким образом в единую базу данных военнообязанных будут внесены личные и паспортные данные граждан, ИНН и номер СНИЛС, место регистрации и место фактического пребывания, информация о наличии иностранного гражданства или ВНЖ, сведения о месте работы, образовании и состоянии здоровья.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться