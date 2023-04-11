«Форум гражданского общества Россия — ЕС» признали «нежелательной организацией»

Генпрокуратура России объявила «нежелательной» деятельность немецкого «Форума гражданского общества Россия — ЕС». Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает пресс-служба ведомства. Организацию обвинили в дискредитации h российских властей.

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Организация является сетевой структурой, объединяющей около 180 российских и европейских неправительственных организаций, сообщили в Генпрокуратуре.

Ее деятельность направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» в целях их использования в ущерб интересам России,

— говорится в тексте пресс-релиза

«Организация реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, цель которых – дискредитация руководства Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, «Форум гражданского общества Россия – ЕС» в Генпрокуратуре обвиняют в сотрудничестве с «иноагентами» и другими «нежелательными организациями».

«Форум гражданского общества Россия – ЕС» был основан в 2011 году и занимается в частности помощью с визовыми вопросами, правозащитной деятельностью, вопросами исторической памяти, образования и экологии.

Ранее, в этом году, Генпрокуратура объявила «нежелательными организациями» фонд Сахарова, «Форум свободной России», издание «Медуза», международную неправительственную организацию Transparency International, «Свободный университет» и несколько других НКО.

Закон о нежелательных организациях был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2015 года. «Нежелательной» может быть признана любая НПО, которая, по мнению российских властей, представляет «угрозу безопасности государства и основам конституционного строя».

Сегодня в списке Минюста 80 организаций, деятельность которых объявлена «нежелательной» на территории России. За сотрудничество с этими структурами в РФ предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание за «участие в деятельности» таких организаций — четыре года колонии, за сбор средств — пять лет, за организацию работы — шесть лет.

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