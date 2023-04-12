Алексею Навальному вызывали скорую в колонии. Его адвокат не исключает попытку отравления

По словам его адвоката Вадима Кобзева, поводом для вызова скорой в ночь с 7 на 8 апреля стало обострение болезни желудка, от которой Навального никто не лечит. Кобзев добавил, что политику не доставляют посылки с лекарствами, которые отправляет его мама. 11 апреля Алексея Навального в 13-й раз отправили в ШИЗО на 15 суток.

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У Алексея Навального после ШИЗО вновь обострилась неизвестная болезнь желудка. Ему вызывали скорую помощь в колонию, но отказались лечить. Об этом рассказал в Twitter адвокат Вадим Кобзев.

«Навальный, конечно, пишет веселые и жизнерадостные посты, но в них он не напишет о том, что в ночь с пятницы на субботу к нему в камеру вызывали скорую из-за вновь обострившейся после очередного ШИЗО болезни желудка. Неизвестной болезни, от которой его никто не лечит», — написал адвокат.

По данным медкарты Навального, как сообщает Кобзев, за 15 суток в ШИЗО он потерял 8 кг веса.

«Бандероли с лекарствами, которые отправляет ему его мать, колония совершенно нагло не забирает с почты, и они возвращаются ей обратно. На вопрос "Так чем я болею?" врач колонии отвечает ему: "Так весна же, у всех обострения"», — рассказал адвокат. Он не исключил, что Навального «притравливают» с тем, чтобы его здоровье ухудшалось не резко, а постепенно. «Это может звучать как бред и паранойя для кого-то другого, но не для Навального после "Новичка"», — считает Кобзев.

По его словам, один из сотрудников колонии тайно сообщил Навальному, что против него готовится провокация с участием другого заключенного.

Навальный, конечно, пишет веселые и жизнерадостные посты, но в них он не напишет о том, что в ночь с пятницы на субботу к нему в камеру вызывали скорую из-за вновь обострившейся после очередного ШИЗО болезни желудка. Неизвестной болезни, от которой его никто не лечит. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) April 11, 2023

Кобзев также сообщил, что адвокаты будут требовать проведения токсикологических и радиологических исследований. Адвокаты политика направили обращения омбудсмену Татьяне Москальковой, главе ФСИН Аркадию Гостеву и генпрокурору Игорю Краснову.

11 апреля стало известно, что Алексея Навального в 13-й раз отправили в ШИЗО на 15 суток. В обычной камере от пробыл всего два дня — субботу и воскресенье.

В тот же день, 11 апреля, на странице Facebook Навального появилось сообщение о том, что оппозиционера ограничили в покупке еды, «поставили прогулку на 7 утра (важно, потому что, гуляя днем, можно постоять в квадратике солнца, если повезет), почти полностью убрали время на письма, да еще организовали персональный швейный цех. Соседнюю камеру превратили в "рабочую", то есть поставили там швейную машинку».

Причиной такого ужесточения в блоге Навального называется расследование его сотрудников о закупке ФСИН капусты в колонии по завышенным ценам.

В расследовании говорится, что «оптовая цена капусты летом была 6 рублей за килограмм. В этот же момент ФСИН закупает ее по 27 рублей 50 копеек в немыслимых количествах. В стране 400 тысяч зеков, и капуста — их основной рацион. Все остальные продукты закупаются примерно так же. Так что эта капуста золотая».

Навальный регулярно попадает в камеру ШИЗО по надуманным причинам. Сейчас он находится в ШИЗО 13-й раз. Ранее он попадал туда, например, за то, что нарушил форму одежды и не надел куртку.

В ШИЗО к Навальному раньше неоднократно подселяли то людей с проблемами в плане гигиены, то больного гриппом. В какой-то момент в соседнюю камеру поселили человека с психическим расстройством, который кричал днем и ночью.

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