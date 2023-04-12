Выпусники росийских школ смогут отправиться на войну

Среди поправок, принятых российской Госдумой сразу в трех чтениях, а затем Советом Федерации, оказалась поправка, позволяющая выпускникам российских школ поступать на военную службу по контракту. Внимание на это обратила Русская служба «Би-Би-Си».

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Согласно новому тексту закона, 18-летние сразу после окончания школы могут заключить контракт и поступить на военную службу.

Как уточняет The Bell, закон о службе по контракту с 18 лет был принят ещё в мае 2022 года, однако де-факто это было невозможно: сначала нужно было либо окончить техникум или вуз, либо отслужить три месяца срочной службы.

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов уже предлагал ввести поправку летом 2022 года, но его предложение отклонили, после того, как на это обратили внимание СМИ.

Теперь, в соответствии с новым законом, контракт сразу же после призыва смогут заключать военнослужащие, имеющие только общее образование.

После того как закон подпишет президент Путин, вчерашних школьников можно будет отправлять на фронт уже через четыре недели после начала службы, отмечает «Би-Би-Си». А расторгнуть контракт до окончания войны с Украиной, согласно указу президента о мобилизации, им уже не удастся.

Закон об электронных повестках был принят Госдумой РФ накануне, 11 апреля. В среду, 12 апреля, его одобрил Совет Федерации. За закон проголосовали 163 сенатора, один сенатор выступил против.

Принятые поправки предполагают создание единого реестра военнообязанных, в котором будут собирать сведения о месте жительства и работы, образовании и состоянии здоровья граждан.

Поправки также узаконивают электронные повестки. Их будут рассылать в личные кабинеты на сайте «Госуслуги». Размещение повестки на сервисе будет означать ее вручение. С момента, когда повестка будет считаться полученной, призывнику будет запрещен выезд за границу. Не явившихся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, государство намерено серьезно поражать в правах: уклоняющиеся от службы не смогут регистрировать и продавать недвижимость, регистрировать ИП, управлять транспортным средством и получать кредиты.

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