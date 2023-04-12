Французский производитель алкоголя Pernod Ricard возобновил поставки в Россию

Французская компания Pernod Ricard, один из мировых лидеров по производству алкогольной продукции, спустя год возобновила поставки в Россию

Французская компания Pernod Ricard, один из мировых лидеров по производству алкогольной продукции, спустя год возобновила поставки в Россию. Об этом первым сообщило шведское издание Kristianstadsbladet со ссылкой на руководство шведского водочного бренда Absolut, также принадлежащего группе Pernod Ricard.

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По словам вице-президента шведской компании Absolut Паулы Эрикссон, после вторжения российской армии в Украину Pernod Ricard соблюдает санкционные ограничения Евросоюза, но «поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость».

Pernod Ricard — один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в мире. Компания выпускает коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut, текилу Olmeca. После начала полномасштабной войны Pernod Ricard, как и другие крупнейшие мировые алкогольные бренды (Diageo, Bacardi, Brown-Forman, Moet Hennessy) объявил о приостановке поставок в Россию.

В середине марта 2022 года Евросоюз запретил экспорт в Россию «предметов роскоши», в том числе элитного алкоголя дороже 300 евро за бутылку. В ответ на западные санкции российские власти разрешили ввозить в страну известные алкогольные бренды в рамках так называемого «параллельного импорта», то есть через третьи страны без согласия правообладателя.

После начала полномасштабной войны из России ушли французские компании люкс-индустрии Hermès, LVMH, Chanel и Kering. Однако большинство французского бизнеса осталось в России, несмотря на призывы Зеленского прекратить поддерживать российскую «военную машину». До сих пор в России продолжают работать магазины ритейлера Auchan, производитель консервов Bonduelle, спутниковый оператор Eutelsat.

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