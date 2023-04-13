Задержанного в Беларуси россиянина Москалева экстрадировали в Россию

Алексей Москалев был осужден 28 марта 2023 года на 2 года колонии за антивоенный пост в соцсетях.

Скрывшийся из-под домашнего ареста в России Алексей Москалев был экстрадирован из Белоруссии в Российскую Федерацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Беларуси.

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Житель Тульской области Алексей Москалёв был задержан в Минске 30 марта. После ареста о нем не было никаких известий.

⚡️ Алексей Москалев пропал



Алексея задержали ночью 30 марта в Минске. С тех пор о нем нет вестей. Прошла почти неделя. pic.twitter.com/zd3y33rbwX — ОВД-Инфо (@OvdInfo) April 4, 2023

Отец девочки, нарисовавшей на уроке в школе антивоенный рисунок, был приговорен 27 марта в России к 2 годам колонии по делу о «дискредитации армии» за антивоенный пост в соцсетях. Власти вменяют теперь в вину россиянину, воспитывавшему дочь без матери, плохое выполнение родительских обязательств. Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) подала в суд иск об ограничении Алексея Москалева в родительских правах.

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