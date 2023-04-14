«Завинчивать и править»: политолог Дмитрий Орешкин и адвокат Калой Ахильгов о новом законе для военнообязанных россиян

КОММЕНТАРИИ

11 и 12 апреля Госдума РФ и Совет Федерации в спешном порядке одобрили поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми вводятся «электронные повестки» для военнообязанных. Повестки в военкоматы будут приходить через «Госуслуги» и размещаться в специальном общероссийском реестре повесток. Новые правила касаются не только призывников-срочников, но тех, кто получит повестки в рамках мобилизации, объявленной Владимиром Путиным после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Электронные повестки приравняли к бумажным, а за неявку в военкомат грозит запрет на выезд из страны, открытие ИП и регистрацию имущества. Юридические и политические последствиях новых правила воинского учета и призыва в армию RFI прокомментировали адвокат Калой Ахильгов и политолог Дмитрий Орешкин.

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«Все упрощается для власти и усложняется для людей», — отметил в комментарии RFIуправляющий партнер KALOY.RU, адвокат Калой Ахильгов. ‍

RFI: Какие вы видите последствия в связи с принятием новых поправок?

Калой Ахильгов: У этого закона много последствий. Если вы имеете так называемые ограничительные меры, то это отдельная история. Людям запрещают выезжать из страны, вести бизнес в качестве индивидуальных предпринимателей, самозанятых, управлять автомобилем и так далее.

Что касается вопроса доставки повесток через «Госуслуги», то здесь нужно ожидать массового возбуждения уголовных дел за уклонение от прохождения срочной службы по 328 статье. Я думаю, что до того, как это все будет как-то поставлено на правильные рельсы, будет очень много разнотолков и, как это обычно бывает, будет много кривых уголовных дел, которые будут возбуждены, а потом Верховный суд выразит свое мнение по этому поводу.

Естественно, будут и другие последствия: например, люди, считая, что это их спасет от получения повестки, будут удалять свои аккаунты на сайте «Госуслуг», хотя это, на мой взгляд, совершенно бесполезная история, потому что создается новый реестр повесток. И этот реестр будет достаточен для того, чтобы считать, что повестка доставлена человеку. Все упрощается для власти и усложняется для людей.

Этот закон нарушает Конституцию России. Хотя на это, кажется, уже никто не обращает внимания.

Калой Ахильгов: Да, там есть много ограничений конституционных прав, и в части запрета на выезд из страны, и права на предпринимательскую деятельность. Но это же не первый закон, где конституционные права ограничиваются. Еще будут и другие законы: о гостайне, о въезде и выезде из страны. Там тоже полные ограничения конституционных прав. К сожалению, тенденция сегодняшнего дня такова, что законы принимаются без оглядки на нарушение конституционных прав.

Пункт вербовки контрактников на службу в ВС РФ. Москва, 12 апреля 2023. REUTERS - YULIA MOROZOVA

Эксперты считают, что принятые поправки приведут к очередной волне эмиграции из страны, но никакого бунта не предвидится. Власть будет продолжать закручивать гайки, и пока нет силы в России, способной ее остановить, считает политолог Дмитрий Орешкин.

RFI: К каким, на ваш взгляд, политическим последствиям для российской власти могут привести новые поправки?

Дмитрий Орешкин: Я думаю, что всерьез никаких последствий не будет. Закон поддержан почти монолитно, удивительно, что нашла в себе мужество выступить против сенатор Нарусова … Но поскольку она — близкая подруга Путина, ей, наверное, позволено. Все остальные, как зайчики, проголосовали единогласно, да еще и на Нарусову напрыгнули.

На самом деле, для страны последствия понятны, потому что те, у кого были иллюзии, что удастся отсидеться, эти иллюзии утратили. Но это касается вменяемой части населения, у которой есть ответственность за свою собственную жизнь, которые понимают, что надо принимать какие-то решения. Это люди квалифицированные, образованные, конкурентоспособные — они, естественно, будут убегать, потому что понимают, что скоро шторка упадет, и возвратное движение по советским рельсам приведет к ситуации, когда граница на замке, железный занавес. Поэтому, да, в ближайшем будущем мы увидим очередное увеличение убежавших.

Для внутренней стабильности это будет для Путина только хорошо, потому что уезжают люди квалифицированные, которые понимают, что Путин ведет страну в тупик. Остаются те, кто, может быть, и не хотели бы идти воевать, но никуда не денутся, альтернативы у них нет, образования нет, иностранного паспорта нет, языков они не знают, квалификация у них недостаточная. Так что, будут делать то, что им прикажут.

В этом смысле, путинская модель — равно как и лукашенковская — достаточно стабильна. Никакой внутренней оппозиции нет, никакой контрэлиты нет, можно делать все, что хочешь — сажать Кара-Мурзу на 25 лет, травить в тюрьме или не в тюрьме Навального. Никакого сопротивления со стороны гражданского общества нет, потому что гражданское общество уничтожено: испугано, разогнано, растоптано, кастрировано и так далее.

Так что Путин идет по предсказуемому пути — назад к советской версии, причем, уже даже не брежневской, а, скорее всего, ближе к сталинской. Массовых репрессий он пока старается избегать, но, возможно, что сама логика событий его к этому подтолкнет. Гайки будет завинчивать, валюту замораживать, экономику понемножку тормозить, хочет он этого или нет, а Россия будет кровоточить людьми, которые будут убегать за рубеж. Ситуация вполне такая застойная, катастрофическая, бесперспективная и очень опасная для окружающих, я имею в виду окружающие страны вокруг России.

Кажется, странам вокруг России уже все понятно.

К сожалению, я бы так не сказал. Потому что, если бы было понятно, они были дали оружие Украине, а они на что-то другое рассчитывают.

Ситуация закрытой на все замки страны — насколько она опасна для российской власти? Может ли она «рвануть» изнутри? М если да, то как быстро это может случиться?

Рвануть это, с моей точки зрения, не может, потому что для так называемой социальной революции нужно не только недовольство масс: массы всегда недовольны, их всегда можно расшатать, им всегда кажется, что режим мог бы быть более справедливым, более сытым и так далее.

Проблема главным образом заключается в том, что для успешной революции или для состоявшейся революции необходимо иметь контрэлиту, то есть группу людей, у которых есть политические ресурсы (доступ к СМИ, деньги) и уверенность в том, что они предлагают какую-то альтернативу с тем, чтобы вести за собой недовольные массы.

Контрэлита, альтерэлита, раскол элит — это все примерно одними и теми же терминами обозначается. У Путина нет этого, и у Лукашенко нет этого, и у Ким Чен Ына нет этого.

У батюшки-царя был раскол, вплоть до августейшего семейства. Многие полагали, что Николаша не справляется и надо бы его заменить. В 1991 году в Советском Союзе был раскол. Горбачев пытался проводить реформы, а старая номенклатура пыталась ему сопротивляться. И потом был раскол между Ельциным и Горбачевым. В 2004 году на Украине был раскол, когда, с одной стороны были люди Кучмы, а с другой стороны — Ющенко, Тимошенко. И в 2014 году был раскол, когда с одной стороны — Янукович, а с другой стороны — Порошенко.

Ни у Лукашенко, ни у Путина раскола и близко нет. Поэтому ожидать, что взорвется, мне кажется, — это прекраснодушие.

Другой вопрос, что это будет гнить и разлагаться, но Советский Союз так существовал 70 лет. Понятно, что Советский Союз был образцовым изолянтом, понятно, что там не было никакой свободы доступа к информации (сейчас немножко все по-другому). Поэтому, я думаю, конечно, 70 лет эта модель не продержится, но распадаться начал Советский Союз, когда наверху и товарищ Андропов, и товарищ Горбачев осознали, что надо что-то менять.

Когда империя рушится, тот, кто попытается ее отремонтировать, погибает под ее обломками. Вот Горбачев в некотором смысле таким образом и погиб, как политик, во всяком случае. Путин эту ошибку повторять не будет: ничего реформировать он не будет, он будет завинчивать и править. При этом Россия будет, конечно, превращаться в страну уже не второго, а третьего мира, будет накапливаться потенциал для ее территориального распада, деградации, люди будут уезжать. Все это будет долго.

Ожидать и надеяться на то, что у народа кончится терпение, и он пойдет штурмовать Зимний дворец, бессмысленно просто потому, что народ Зимний дворец не штурмовал, а штурмовали его совершенно специальные вооруженные люди, которые были созданы специальной партийной структурой. Можно ее назвать контрэлитной структурой. Поэтому надеяться на то, что эта система перестраивается изнутри, мне кажется, сейчас неактуальна.

Такого рода режимы рушатся после того, как они получают серьезное воздействие извне. Поражение в войне очень способствует оптимизации и либерализации такого рода режимов, будь то Германия, будь то Россия Николая Первого, которая после поражения в Крымской войне начала очень быстро реформироваться и в очень правильном направлении. Поэтому не стоит себя обманывать надеждами, что народ восстанет.

Разве закон, который принят, не касается уже теперь всех россиян?

Касается, конечно, но не всех, а людей, призывного возраста, мужского пола, которых, по-моему, то ли 7, то ли 9 миллионов человек. Но каждый человек говорит: «Ну, как-нибудь». Большая часть людей будет приспосабливаться.

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