В российский список «иноагентов» внесли Семена Слепакова, Фонд Карнеги и издание «Агентство»

В рамках традиционного пятничного расширения списка «иноагентов» минюст РФ добавил в него четырех человек, в том числе комедийного артиста Семена Слепакова, два издания и две организации.

Реклама Читать далее

В январея этого года некий «Фонд защиты национального исторического наследия» обратился в СК РФ с требованием проверить Семена Слепакова на предмет «дискредитации армии РФ» из-за его сатирической песни «Колыбельная» о смерти российского военного в ходе нападения на Украину. Тот же «фонд» призывал объявить Слепакова «иноагентом».

Министерство юстиции РФ «вменило» Семену Слепакову публичную критику нападения РФ на Украину. В качестве обоснования внесения в реестр «иноагентов» Слепакова фигурирует и формулировка «негативно высказывался в отношении граждан РФ».

Помимо Семена Слепакова в реестр «иноагентов» добавлены журналист, бывший специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин, бывший сектретарь Союза журналистов России, автор проекта SOTAvision Игорь Яковенко, мультипликатор и автор сериала Mr. Freeaman Павел Мунтян.

В реестр «иноагентов» попали также Фонд Карнеги за международный мир и объединение «Радужная ассоциация». В сентябре 2022 года Московский центр Карнеги прекратил работу в России по распоряжению минюста РФ.

Объединенный список «иностранных агентов» пополнили также независимые издания «Агентство» и «Полигон», освещающие войну РФ против Украины. «Агентво», специализирующееся на новостном контенте, было основано частью коллектива издания «Проект», объявленного в РФ «нежелательной организацией» в 2021 году.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться