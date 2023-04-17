Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строгого режима за публичную критику властей РФ и войны

Владимир Кара-Мурза во время оглашения приговора в Мосгорсуде.

Политика Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строгого режима. 17 апреля приговор оппозиционеру в Мосгорсуде зачитал судья Сергей Подопригоров, включенный США еще в 2013 году в самый первый вариант санкционного «списка Магнитского». 25-ти лет колонии по трем статья обвинения требовал для Кара-Мурзы прокурор прокурор Борис Локтионов. Правозащитники «Мемориала» признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным.

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«Россия будет свободной, передайте всем», — эти слова Владимира Кара-Мурзы, сказанные в зале суда после вынесения приговора, передает корреспондент Avtozak LIVE.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал «без промедления» освободить российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, указав в специальном заявлении на недопустимость «лишения свободы за осуществление человеком своих прав».

Правительство Германии «самым решительным образом» осудило приговор, вынесенный российскому оппозиционному политику, и потребовало его «немедленного освобождения». Представитель МИД ФРГ заявила: «Процесс над Владимиром Кара-Мурзой показывает, (…) насколько репрессии в России достигают шокирующих масштабов».

Политика Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строгого режима. 17 апреля приговор оппозиционеру в Мосгорсуде зачитал судья Сергей Подопригоров, включенный США еще в 2013 году в самый первый вариант санкционного «списка Магнитского». 25-ти лет колонии по трем статья обвинения требовал для Кара-Мурзы прокурор прокурор Борис Локтионов. Правозащитники «Мемориала» признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным.

Судебная коллегия во главе с Сергеем Подопригоровым, которому «ассистировали» Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, в этот понедельник вынесла приговор, полностью отвечающий требованиям гособвинения. Владимира Кара-Мурзу осудили по трем статьям уголовного кодекса — о госизмене (статья 275), о так называемых «фейках» про армию РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3), а также об участии в деятельности «нежелательной организации» (часть 1 статьи 284.1).

Как сообщил корреспондент «Медиазоны» из Мосгорсуда, 25-летний срок заключения судьи сложили из 18-ти лет по обвинению в «госизмене», 7 лет — по статье о военной цензуре 207.3, а также трех лет — по статье о «нежелательной организации».

Владимир Кара-Мурза в своем последнем слове на процессе 10 апреля говорил:

Я нахожусь в тюрьме за свои политические взгляды. За выступления против войны в Украине. За многолетнюю борьбу с диктатурой Путина. (…) Я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Когда черное назовут черным, а белое — белым. Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь.

Владимир Кара-Мурза находится в заключении с 11 апреля 2022 года. В этот день его задержали в Москве и осудили на 15 суток, составив протокол о «неповиновении полиции».

Уже 22 апреля стало известно, что против политика возбудили дело по статье 207.3 о военной цензуре, введенной в УК сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она позволяет репрессировать за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ — любых сведений, кроме официальных. Поводом для возбуждения дела стало выступление Кара-Мурзы в Палате представителей штата Аризона в США 15 марта 2022 года, в котором он говорил о «диктаторском режиме» в РФ и его «военных преступлениях» в Украине. 22 апреля политика заключили в СИЗО, а также внесли в списки «иноганетов».

27 июля Кара-Мурзе предъявили обвинение по статье о «нежелательной организации» (ч.1 ст. 284.1) из-за проведения круглого стола в поддержку политзаключенных в московском Сахаровском центре 27 октября 2021 года. По версии следствия, мероприятие провели на средства американского фонда «Свободная Россия» (Free Russia Foundation), названного в РФ «нежелательным».

6 октября 2022 года Владимира Кара-Мурзу обвинили по статье о госизмене.

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