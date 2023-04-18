Алексею Навальному грозит новое уголовное дело в колонии. Его адвокат рассказал о провокации со стороны тюремщиков

Адвокат Алексея Навального 18 апреля сообщил, что администрация владимирской ИК-6, в которой политик отбывает 9-летний срок, устроила провокацию с применением силы и избиением. После инцидента Навальному пообещали возбудить против него уголовное дело – по статье о дезорганизации деятельности колонии со сроком наказания до 5 лет заключения, — написал адвокат Вадим Кобзев.

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По словам Кобзева, в камеру к Навальному администрация в очередной раз поместила «заключенного Татарченко», имеющего серьезные проблемы с гигиеной. «Когда Навального заводили из рабочей камеры в его обычную, он обнаружил, что туда снова помещен его постоянный сосед "бомж", доведенный на этот раз до совершенно животного состояния. Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно», — написал Кобзев 18 апреля, отметив, что о угрозе такой «провокации» Навального предупреждал один из сотрудников колонии.

17 апреля Алексей Навальный, выступая на заседании суда по своему иску к колонии, прокомменитровал 25-летний срок заключения, назначенный в Мосгосуде Владимиру Кара-Мурзе. «Я оцениваю этот приговор как незаконный, бессовестный и просто-напросто фашистский. Я считаю, что Владимир Кара-Мурза преследуется по политическим мотивам. Хочу выразить поддержку ему и членам его семьи. Я очень беспокоюсь за его здоровье», — сказал Навальный.

Алексей отказался входить в камеру и заявил тюремщикам под запись на видеорегистраторы, что расценивает ситуацию как провокацию. Адвокат Кобзев пояснил, что по неформальным «тюремным правилам» Навальный должен был бы применить к такому сокамернику силу и выгнать его из помещения. Оппозиционер напомнил об этом сотрудникам ИК, потребовав от них выполнить требования закона: при получении «информации об угрозе здоровью осужденного» — «незамедлительно принять решение об обеспечении его безопасности и переместить в безопасное место».

«Вместо этого прибывший на место замначальника колонии по оперативной работе и группа оперативников сначала угрожали Навальному, а затем вызвали группу реагирования в бронежилетах и касках. После чего к Навальному была применена сила, и его затащили в камеру. Во время этого не оказывавший никакого сопротивления Навальный получил удар коленом в пах», — написал адвокат, продолжив: «Оказавшись в камере, Навальный насилие по отношению к сокамернику не применил, однако, схватив за шиворот, потащил его к выходу».

По словам Вадима Кобзева, «дальше присутствовавшее начальство колонии радостно сообщило Навальному, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ — Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

11 апреля политзаключенного Алексея Навального в тринадцатый раз отправили в штрафной изолятор, не назвав причин очередного наказания (сам политик связал ужесточение условий содержания с выходом расследования его соратников о закупках ФСИН капусты по завышенным ценам). В пятницу, 7 апреля, у него закончился предыдущий срок в ШИЗО (начавшийся 24 марта, Навального обвинили в том, что «неправильно представился»), а в понедельник его снова отправили туда на 15 суток.

С августа 2022 года в камере ШИЗО политик провел уже почти 130 дней, что привело к резкому ухудшению состояния его здоровья. Как сообщал адвокат Кобзев, в начале апреля Навальному вызывали скорую помощь из-за болей в желудке, а во время последнего пребывания в ШИЗО оппозиционер потерял восемь килограммов веса.

Неделю назад пресс-секретарь заключенного политика Кира Ярмыш сообщала: Навального «никак не лечат, диагноз ему не говорят, а вместо этого сокращают время на написание писем, не дают видеть солнечный свет и держат в камере без вентиляции».

Ярмыш также напоминала, что Навальному запретили покупать продукты в тюремном ларьке и организовали для него в изоляторе отдельный «швейный цех» — в соседней тесной и душной камере.

В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове.

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