Госдума РФ приняла поправки о пожизненном заключении по статье о «госизмене» и уголовном преследовании за содействие МУС

Законопроект о пожизненных сроках по статье о «государственной измене» был принят 18 апреля сразу во втором и третьем чтениях, сообщили официальные информагентства РФ. Сейчас по статье о «госизмене» предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Также принятые поправки ужесточают наказание по статьям о «терроризме» и «диверсии» и вводят уголовную статью о «содействии в исполнении решений» международных организаций, в которых РФ не состоит.

Реклама Читать далее

Сейчас уголовная статья о «госизмене» предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Число обвинений и приговоров в РФ по таким делам выросло после полномасштабного вторжения в Украину. По подсчетам проекта «ОВД-Инфо», в 2022 году российские суды вынесли 11 приговоров по статье о «госизмене». Несколько из них связаны с обвинениями в работе на спецслужбы Украины.

Утвержденный в ГД законопроект усиливает уголовную ответственность по статьям о «диверсии» и «терроризме», а также устанавливает наказание за содействие исполнению решений международных организаций, в которых РФ не состоит. Это касается в том числе Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавшего ордер на арест Владимира Путина по делу о военном преступлении — депортации украинских детей в РФ.

Наказание по новой статье — о «содействии в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании должностных лиц органов публичной власти РФ» — до 5 лет заключения.

Также максимальный срок по обвинению в «совершении терактов» увеличат с 15 до 20 лет. По статье о «содействии террористической деятельности» увеличат минимальный порог с 5 до 7 лет заключения. Минимальное наказание по обвинению в «пособничестве терроризму» вырастет с 10 до 12 лет. Также ужесточат наказание по статье об «участии в террористическом сообществе» — от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас – от 5 до 10 лет).

Госдума утвердила ужесточение наказания по уголовной статье о «диверсии». За действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения будет грозить до 20 лет тюрьмы (сейчас – до 15 лет). После начала Путиным полномасштабной войны в России выросло число обвинений по статье о «диверсиях». Раньше аналогичные дела часто рассматривались по более мягким статьям о хулиганстве или уничтожении имущества.

Госдума также приняла новую редакцию закона «О гражданстве Российской Федерации», согласно которой лишать приобретенного гражданства будут за «угрожающие национальной безопасности действия», в том числе за так называемые «фейки» об армии и «дискредитацию» вооруженных сил РФ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться