Американского журналиста Эвана Гершковича оставили в СИЗО до 29 мая решением Мосгорсуда

Московский городской суд оставил под стражей корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в конце марта ФСБ задержала в Екатеринбурге и обвинила в шпионаже. 18 апреля Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест репортера. В московском СИЗО «Лефортово», тюрьме ФСБ, журналист останется как минимум до 29 мая.

На заседании в Мосгорсуде в этот вторник, 18 апреля, присутствовала посол США в РФ Линн Трейси. Слушания проходили в закрытом режиме (как это обычно происходит при обвинениях в «шпионаже»). Для журналистов и прибывших в здание суда дипломатов организовали онлайн-трансляцию. Линн Трейси заявила СМИ, что ей было «тяжело видеть, как невиновного журналиста держат в таких условиях». Она также напомнила о своем визите к Гершковичу в тюрьму: «Вчера меня впервые пустили к нему в СИЗО, он здоров и держится, несмотря на обстоятельства. Мы продолжим ему помогать и требовать консульского доступа. Обвинения ни на чем не основаны, мы продолжаем требовать от России освободить его, как и Пола Уилана».

Госдепартамент США объявил Гершковича «неправомерно задержанным». Этот особый статус дает основание ведомству действовать в интересах освобождения американского гражданина. Возвращение журналиста в США американская администрация назвала приоритетом президента Джозефа Байдена. Сам Байден назвал происходящее с Гершковичем «совершенно незаконным».

Некоторые комментаторы предполагают, что арест американского журналиста в РФ связан с намерением Кремля пополнить «обменный фонд» — для того, чтобы добиться возвращения в РФ ряда россиян, осужденных в США или других западных странах.

30 марта Лефортовский районный суд Москвы отправил журналиста Эвана Гершковича в СИЗО, после того как ФСБ обвинила американца в сборе сведений, составляющих гостайну. Решение Лефортовского суда судья Мосгорсуда Евгения Жигалева изменять не стала.

На заседании в Мосгорсуде выяснилось, кто защищает интересы Гершковича (ранее издание WSJ не раскрывало имена адвокатов): это управляющий партнер адвокатского бюро ZKS Татьяна Ножкина и ее коллега Мария Корчагина.

Защитники предлагали Мосгорсуду отпустить Эвана Гершковича под запрет определенных действий, домашний арест (по адресу его московской регистрация) или залог в 50 миллионов рублей (с гарантийным письмом компании-владельца WSJ). После заседания адвокаты рассказали СМИ, что вину свою Эван не признает. «Дух боевой, он будет доказывать право на журналистику, держится и благодарит всех за слова поддержки», — сообщила адвокат Ножкина.

В этот же вторник, 18 апреля, стало известно о задержании в Екатеринбурге Ярослава Ширшикова, который первым сообщил об исчезновении Эвана Гершковича (перед тем, как стало известно о задержании журналиста сотрудниками ФСБ). Ширшикову предъявлено обвинение по статье «оправдание терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). О его задержании в процессе допроса сообщил адвокат Федоп Акчермышев. «Теперь он в статусе обвиняемого и будет дожидаться суда по избранию меры пресечения в изоляторе на улице Фрунзе», — сообщают «Вечерние ведомости» в своем телеграм-канале. Ранее Ярослав Ширшиков рассказывал, что Гершкович брал у него интервью в ходе своей поездки на Урал. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. Против него завели дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ), обвинив в сборе по заданию США секретных сведений об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Ему грозит до 20 лет заключения. Кремлевский пресс-секретарь Д.Песков утверждал, что Гершковича якобы «взяли с поличным». Как утверждает Bloomberg, ссылаясь на источники, задержание Гершковича одобрил лично Владимир Путин.

Американский журналист Эван Гершкович, чьи родители эмигрировали из СССР в 1979 году, до ареста жил и работал в Москве около шести лет, освещал события в России и Украине для газеты The Wall Street Journal. Ранее он работал во французском агентстве France-Presse, изданиях The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью Гершковича газета WSJ опубликовала 28 марта.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Гершкович в числе немногих американских журналистов продолжал активно работать в России. В последние месяцы он жил в Лондоне и регулярно ездил в Россию в командировки. Для WSJ Гершкович в основном писал на темы, связанные с войной в Украине, в том числе о «ЧВК Вагнер», состоянии элит и экономики РФ, мобилизации и отношении россиян к войне.

Западные СМИ отметили, что репортер WSJ стал первым со времен холодной войны американским журналистом, обвиненным Москвой в шпионаже. В 1986 году в СССР под такие подозрения попал сотрудник U.S. News & World Report Николас Данилофф, которого спустя три недели обменяли на обвиненного в шпионаже сотрудника советской миссии при ООН Геннадия Захарова.

Как отмечает «Медиазона», Татьяна Ножкина известна участием в резонансных уголовных делах (дело экс-главы ФСИН Александра Реймера, получившего в 2017 году 8 лет колонии по делу о хищениях в ведомстве; дело владелицы сети магазинов «Алтын» Антонины Бабосюк о контрабанде золота, дело закрыто). Адвокат Мария Корчагина более 10 лет проработала в Следственном комитете. Став в 2019 году партнером в ZKS, занимается делами об экономических, коррупционных, должностных преступлениях и о рейдерских захватах. «Би-би-си» отмечает, что в бюро ZKS среди адвокатов много выходцев из силовых структур. Оба старших партнера бюро Андрей Гривцов и Денис Саушкин, — бывшие следователи. Еще один партнер Сергей Малюкин, 8 лет проработавший в СК, защищал журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Расследованием дела Гершковича занимается следователь ФСБ Алексей Хижняк. Он известен тем, что вел следствие по делам американца Пола Уилана, осужденного в РФ на 16 лет строгого режима по статье о шпионаже, и основателя Group-IB Ильи Сачкова.

