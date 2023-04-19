«Путин — военный преступник. Я уступлю ему свое место в тюрьме»: Илья Яшин выступил в Мосгорсуде

РФ - Репрессии

Московский городской суд оставил оппозиционера Илью Яшина в тюрьме на срок 8,5 лет. 19 апреля эта инстанция рассмотрела апелляцию политзаключенного на приговор, который ему вынесли по статье о военной цензуре 207.3 УК за стрим об убийстве мирных жителей Бучи во время оккупации города армией РФ. «Унижаться перед вами, граждане судьи, я не буду. Моя совесть чиста, поэтому я спокойно принимаю свою судьбу», — сказал Яшин в своем выступлении на заседании, добавив: «Странная ситуация, согласитесь? Путин – военный преступник, а за решёткой остаюсь я – человек, выступающий против развязанной им войны (…) в итоге я уступлю ему место в тюрьме».

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В среду, 19 апреля, тройка судей Мосгорсуда во главе с Андреем Фединым отклонила апелляцию Ильи Яшина на приговор по статье 207.3, спешно введенной в УК после полномасштабного вторжения РФ в Украину и ставшей инструментом военной цензуры и репрессий за антивоенные высказывания. 9 декабря судья Мещанского суда Москвы Оксана Горюнова отправила политика на 8,5 лет в колонию общего режима за стрим в YouTube, посвященный убийствам мирных жителей украинской Бучи в период оккупации города армией РФ.

Илья Яшин, которого «Мемориал» признал политзаключенным, участвовал в заседании 19 апреля по видеосвязи из СИЗО. Судьи отказали ему в физическом присутствии при рассмотрении апелляции, а также в повторном исследовании доказательств по делу. Отказано было и в вызове для допроса официального представителя минобороны Игоря Конашенкова, а также в ходатайстве защиты о проверке статьи 207.3 УК Конституции.

На заседании Илья Яшин начал свое выступление со слов: «9 декабря я осужден по закону о военной цензуре. Закон этот юридически ничтожен. Он вводит неправовой запрет на публичное несогласие с позицией чиновников касательно войны, развязанной Путиным против Украины. Войны, которая резолюцией ООН признана актом преступной агрессии в отношении независимого государства».

Яшин подчеркнул, что получил 8,5 лет тюрьмы «за 20-минутное выступление в интернете» — только «за слова». При том, что за убийства, грабежи и изнасилования суды дают в ряде случаев меньшие сроки.

Политик отметил, что почти год находится в тюрьме — и за это время «проведены полноценные расследования» случившегося в Буче. А Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина — по обвинению в военном преступлении.

Странная ситуация, согласитесь? Путин – военный преступник, а за решёткой остаюсь я – человек, выступающий против развязанной им войны. Не кажется ли вам, граждане судьи, что, удерживая меня в тюрьме, вы становитесь его подельниками? Вы скажете, что ни при чём. Вы же не брали в руки оружие, да? Но и Путин лично не бегал с автоматом, однако теперь вынужден скрываться от правосудия. И не исключено, что в итоге я уступлю ему место в тюрьме.

Илья Яшин снова указал, что «преступление Путин совершил не только против Украины, но и в отношении нашей страны»:

Пока Россия захлебывается в крови, суд рассматривает апелляцию на мой приговор. Чтобы добиться его смягчения надо молить о прощении, называть черное белым, а заодно еще и сдать кого-то из товарищей. Этого не случится. Унижаться перед вами, граждане судьи, я не буду. Моя совесть чиста, поэтому я спокойно принимаю свою судьбу. Сил мне придает ощущение морального превосходства над ворами и убийцами, захватившими власть. Они знают, что я их не боюсь. Я не стал от них бегать и ни разу не опустил перед ними глаза. А еще сил мне придает ощущение ответственности за свою страну. Маятник истории неумолим, и я осознаю, что, оказавшись на свободе, стану одним из тех, кому придется разгребать весь этот кровавый бардак. Стану одним из тех, кто построит на руинах путинизма новую свободную и счастливую Россию. И поверьте: я готов послужить своей стране и своему народу.

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