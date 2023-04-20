«Его заставляют сознаться, а он ничего не сделал» — в Екатеринбурге прошло очередные слушания по делу Ричарда Роуза, которого судят за «фейки»

В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге в четверг, 20 апреля, прошли очередные слушания по делу Ричарда Роуза. «Чаты в соцсетях, которые были открыты в поддержку Ричарда, оказались кем-то „слиты“ и подшиты к делу. И там же — прослушки его разговоров», — рассказала RFI активистка, присутствовавшая на заседании суда.

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Ричард Роуз и его жена Мария — жители города Кирова. «Несмотря на то, что имя звучит по-английски, Ричард — россиянин, а „Роуз“ получилось из усеченной румынской фамилии его дедушки, — рассказывает Мария, — по паспорту мой муж Ричард Ричардович, его отца тоже так звали». Своего сына Мария тоже назвала Ричардом, это теперь семейная традиция.

Роуз — фотограф, его жена — оперная певица. Несколько лет назал Роуз участвовал в акциях протеста, но постепенно отошел от политической деятельности. Судят его за выражение мнения.

С 14 апреля 2022 года кировчанин находится в СИЗО. За пост в Инстаграме о зверствах росийской армии в Буче его обвиняют в призывах к совершению экстремистских действий, оправдании и пропаганде терроризма и арспространению «фейков». По вменяемым статьям (ст.207.3 ч.2; ст.205.2 ч.2; ч. 2 ст. 280 УК РФ) ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Марии Роуз в октябре также предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, по мотивам политической ненависти»). Однако с тех пор она смогла выехать за пределы России вместе с малолетним сыном.

При задержании Роуза избивали, запугивали, заставляли дать коды от телефона, говоря, что изнасилуют жену, а ребенка отдадут в детдом.

В четверг, 20 апреля, в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге прошли очередные слушания по делу Роуза.

На заседании мы обнаружили, что скриншоты чатов, в которых мы обсуждали поддержку Ричарду — посылки, письма, всю обычную поддержку политзаключенными, — эти фотографии двух чатов оказались подшитыми к делу, — рассказала активистка, присутствовавшая на заседании. — Дело уже в несколько томов, и как минимум половина — распечатки его телефонных разговоров. Без всякого стеснения также помещают в дело и используют в суде свои прослушки.

На заседании Ричарду Роузу отказали в ходатайстве о назначении защитника. Человеку, которого заключенный просил назначить защитником наравне с адвокатом, суд дал отвод. Причиной стали все те же «слитые» чаты. Несостоявшийся защитник оказался, без своего ведома, администратором одного из чатов поддержки.

Обвинение представило троих свидетелей. «Они говорили как под копирку, — рассказала присутствовавшая активистка, — что якобы видели на улице человека, „похожего на Роуза“, который размахивал руками и кричал „Хайль!“ Это очень грязная провокация».

Трое свидетелей защиты, наоборот, сказали суду, что Роуз никогда не призывал к насильственному свержению власти, и что ему в принципе не свойственна агрессия.

«На прошлых заседаниях тоже свидетели были такие, что присутствовавшие смеялись над их ответами, — рассказывает Мария Роуз. — У одной спросили, знает ли она, что такое геноцид, когда о нем говорит. Она ответила, что геноцид — это специальная военная операция».

Не знаю, за что его взяли, — продолжает жена заключенного. Из-за одного ролика и двух комментариев? Наверное, потому что он на митингах засветился, за Навального в том числе. Или за то, что не хочет сознаваться. А в чем ему сознаваться? Он ничего плохого не сделал. У него сейчас проблемы со здоровьем, астма, в том числе, он задыхается. В СИЗО все курят, там плесень, сырость. Потом у него почки заболели. И еще он весь переломан после аварии, у него в спине штыри металлические. Как там он на нарах, не представляю.

Очередное заседание суда состоится 30 мая, суд намерен заслушать новых свидетелей обвинения.

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