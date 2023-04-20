Санкции против семьи замминистра обороны: Команда Навального призвала выходить на пикеты в Париже

Санкции

Глава ФБК Мария Певчих призвала выходить на пикеты в Париже в воскресенье, 23 апреля, — с требованием к властям Франции и ЕС ввести санкции против членов семьи замминистра обороны РФ Тимура Иванова, запретить им въезд во Францию и арестовать их имущество.

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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов курирует все ведомственное строительство в РФ и на оккупированных территориях Украины — в первую очередь в уничтоженном российской армией Мариуполе, а также в Донецке, Луганске и Волновахе.

В октябре 2022 года Тимур Иванов попал под санкции Евросоюза — как физическое лицо, «ответственное за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Однако в этом списке не оказалось Светланы Ивановой-Маниович, с которой замминистра незаметно развелся в августе 2022 года. Расследователи из ФБК настаивают: развод супругов был фиктивным и был сделан именно для того, чтобы предупредить введение ограничительных мер в отношении жены чиновника.

В конце декабря 2022 года команда Навального опубликовала расследование о роскошной жизни семьи Тимура Иванова. В распоряжении сотрудников ФБК оказался почтовый архив Светланы Ивановой-Маниович — восемь тысяч писем за 12 лет: со счетами на аренду недвижимости и яхт, покупку дорогой одежды, роскошных украшений и предметов интерьера, планами на виллы и тысячами фотографий, в том числе в компании с близким другом семьи, пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым.

В своем расследовании команда Навального называет Светлану Иванову-Маниович «настоящим воплощением путинского гламура». «25 марта [2022 года] реактивными системами „Град“ и „Ураган“ российская армия наносит 55 ударов по Харькову. Но она в этот день гуляет по улице Сент-Оноре. Заходит в магазин Prada и покупает там нарядов на 8000 евро. Франция занимает особое место в ее сердце — и дело не только в парижских магазинах», — пишет ФБК. Здесь, в Париже, живет дочь Светланы от первого брака, Александра Маниович, героиня российской светской хроники и создательница собственного бренда украшений. На юге Франции семья Тимура Иванова и Светланы Ивановой-Маниович отдыхала каждое лето и даже приобрела специальный Роллс-Ройс для каникул на Лазурном берегу.

С 2013 по 2018 год семья Ивановых потратила около 1,3 млн евро на летний отдых в Сен-Тропе: аренду вилл, яхты и отпускной «роллс-ройс»,

— отмечает ФБК.

Как утверждают расследователи, в 2022 и в 2023 годах во Франции Светлана Иванова-Маниович тратит на жизнь и отдых в Европе деньги, которые ее муж заработал на войне в Украине: ее личные счета оплачивают фирмы, связанные с компанией «Олимпситистрой», крупным подрядчиком Минобороны РФ. Эта компания зарабатывает миллиарды на строительстве жилых домов в оккупированном Мариуполе, который российская армия фактически стерла с лица земли.

Каким образом пусть формально и бывшей жене замминистра обороны РФ удается приезжать во Францию? У нее есть израильский паспорт, полученный незаконным путем, пишет ФБК.

После публикации расследования в конце прошлого года команда ФБК отправила четыре заявления на имя главы МВД Франции Жеральда Дарманена и Эрика Жалона, генерального секретаря по делам иностранцев во Франции при МВД, министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, а также главы французской дипломатии Катрин Колонна с призывом арестовать имущество Светланы Маниович и Тимура Иванова во Франции, запретить Светлане Маниович въезд в страну, ввести национальные санкции, арестовать активы семьи и инициировать внесение Маниович в санкционные списки ЕС. Однако ответов из французских инстанций соратники Алексея Навального пока так и не получили.

В марте 2023 года Светлана Иванова-Маниович была замечена на отдыхе в Куршевеле в компании певца Валерия Меладзе. Отдыхающие пели песни в дорогом ресторане Cap Horn.

Светлана сохранила свои банковские счета, имущество и поездки на шопинг за границу. Несмотря на то, что каждый евро, который она тратит в Hermes и Cartier в Париже, пропитан кровью. Она даже может продолжать снимать для своей семьи квартиру в Париже,

— подчеркивает Мария Певчих и призывает сторонников ФБК, находящихся в Париже, выйти с пикетами в воскресенье, 23 апреля, к дому Светланы Ивановой-Маниович.

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