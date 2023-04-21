Российский истребитель уронил авиабомбу на Белгород. Губернатор сообщил о трех пострадавших

Накануне вечером в белгородских пабликах появилась информация о мощном ударе и появлении воронки на одном из городских перекрестков. Вскоре министерство обороны РФ признало, что российский истребитель уронил на Белгород авиабомбу, назвав это «нештатным сходом боеприпаса». По последним данным губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадали трое человек.

Реклама Читать далее

Накануне вечером белгородские телеграм-каналы опубликовали свидетельства о том, что в городе появилась большая воронка на автомобильном перекрестке возле жилых многоэтажек. Некоторые местные жители говорили о свисте, глухом звуке падения чего-то, за которым последовала мощная ударная волна.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве, в результате которого образовалась воронка радиусом 20 метров. О причине взрыва в его сообщении не упоминается. По его словам, повреждено остекление в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных машин и повалило столбы линии электропередачи.

Вскоре после этого российские информационные агентства процитировали заявление министерства обороны РФ, которое, не вдаваясь в подробности, признало, что российский истребитель Су-35 уронил авиабомбу на Белгород.

«20 апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование», — говорится в сообщении минобороны РФ.

Министерство не уточнило, ни какой именно боеприпас упал на Белгород, ни причины, по которым истребитель с боекомплектом пролетал непосредственно над жилыми кварталами российского города.

Позже в сети появилось видео падения российской бомбы на Белгород, на котором виден взрыв возле проезжей части. Сила детонации оказалась достаточной, чтобы подбросить в воздух припаркованные вблизи машины.

Утром в пятницу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате сброса бомбы пострадали трое человек. При этом в его сообщении не упоминается о падении российской авиабомбы, а вчерашнее происшествие названо «взрывами».

«Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей. Слава богу, что нет погибших», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что трехподъездный девятиэтажный дом был полностью расселен в качестве меры предосторожности.

OSINT-аналитик Кирилл Михайлов, сотрудничавший с Conflict Intelligence Team в комментарии изданию «Агентство» предположил, что на Белгород могла упасть сбившаяся с курса фугасная бомба, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции боеприпаса (УМПК). По его словам, такие усовершенствованные боеприпасы Россия начала использовать только в последние несколько недель.

Михайлов, комментируя кадры с места падения бомбы, говорит, что это «похоже на последствия взрыва, а не просто падения бомбы». «Но поскольку [она] воткнулась в асфальт, это смягчило эффект взрыва», — отмечает аналитик.

Это не первый инцидент, связанный с российской военной техникой на территории РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину. К примеру, в октябре 2022 года истребитель Су-34 рухнул в жилом секторе в Ейске (Краснодарский край) и загорелся. В результате погибли 15 человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться