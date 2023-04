300 иностранных корреспондентов, работавших в Москве, обратились к Лаврову с просьбой освободить Эвана Гершковича

300 иностранных журналистов, которые в разные годы работали в России, опубликовали открытое письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с требованием освободить корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он был задержан 30 марта по обвинению в шпионаже и помещен под стражу в СИЗО «Лефортово».

Мы все работали в России иностранными корреспондентами, кто-то несколько месяцев, кто-то десятилетиями. Мы шокированы и потрясены арестом нашего коллеги Эвана Гершковича и выдвинутыми против него обвинениями. Эван Гершкович имеет большой и впечатляющий опыт журналистской работы. Мы не сомневаемся, что единственной целью его работы было информирование читателей о современной действительности в России. Поиск информации, даже если он идёт в разрез с политическими интересами, не делает Эвана преступником или шпионом, он делает его журналистом. Журналистика — не преступление. Арест Эвана Гершковича посылает тревожный и опасный сигнал об игнорировании Россией независимых СМИ и демонстрирует безразличие к судьбе молодого, талантливого и честного журналиста. Мы призываем российские власти снять эти обвинения и немедленно освободить Эвана Гершковича,

— говорится в этом письме.

Письмо подписал 301 журналист из 22 стран. Среди них — бывшие сотрудники The New York Times, главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник, корреспонденты The Guardian и BBC, а также бывшие корреспонденты RFI, AFP, Le Monde, Le Figaro и Libération в Москве.

Ранее открытые письма с требованием освободить Эвана Гершковича послам России в Вашингтоне и Париже подписали главные редакторы крупнейших американских, британских и французских СМИ.

Репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. Против него завели дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ), обвинив в сборе по заданию США секретных сведений об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Журналисту грозит до 20 лет заключения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Гершковича якобы «взяли с поличным». Как утверждает Bloomberg, ссылаясь на источники, арест Гершковича одобрил лично Владимир Путин.

18 апреля Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест репортера. В этот же день в Екатеринбурге был задержан пиарщик Ярослав Ширшиков. Он встречался с Гершковичем в Екатеринбурге и одним из первых сообщил о его возможном задержании. Ширшикову вменяют оправдание терроризма.

