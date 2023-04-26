В Екатеринбурге начался процесс по делу Евгения Ройзмана

Дело Ройзмана

Российский оппозиционный политик Евгений Ройзман, обвиняемый в «дискредитации» российской армии, на первом заседании суда по уголовному делу, Екатеринбург, Россия, 26 апреля 2023 года.

Оппозиционного политика и экс-мэра Екатеринбурга судят по статье военной цензуры: о «дискредитации» российской армии (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). В конце августа прошлого года против политика возбудили уголовное преследование, в его квартире прошли обыски, затем суд наложил на него ограничения свободы, близкие к домашнему аресту: политику запрещено посещение публичных мест и мероприятий и пользование интернетом. Поводом для возбуждения дела стал ролик в YouTube, где Ройзман выступил против войны.В ходе первого заседания по уголовному делу Евгений Ройзман сказал, что вину не признает.

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Октябрьский районный суд города Екатеринбурга решил ограничить присутствие журналистов в заседании. Не получившие аккредитацию могут наблюдать за телетрансляцией в соседнем с судом здании.

В утренней части заседания суд ознакомился с обвинительным заключением, представленным прокурором.

По версии обвинения, политик, назвав войну войной, допустил «дискредитацию» действий властей РФ, что является «общественно опасным действием», подрывающим авторитет власти.

По словам прокурора, введение войск на территорию Украины не было объявлением войны в связи с существованием договора между Россией и так называемыми «ДНР» и «ЛНР» «о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи».

Также обвинение заявило, что Ройзман дискредитировал российские вооруженные силы. По мнению прокурора, огласившего данные лингвистической экспертизы, эта дискредитация состоит в том, что политик назвал «спецоперацию» войной, а символ российских сил «Z» — зигой.

В 14:30 по Екатеринбугскому времени в заседании был объявлен перерыв.

Ройзман вышел к журналистам, где, в частности сказал, что ничего нового для себя «пока не услышал».

«Я, конечно, удивлен, что за бюджетные деньги столько народу проделали такой гигантский объем работы. На мой взгляд, вещи совершенно нелепые, чего тут устанавливать, если я говорю, да, это я. Пока слушаем. Ничего нового не услышал», — заявил Ройзман журналистам.

После перерыва суд возобновил слушание.

Прокурор настоял на необходимости полностью посмотреть видео, которое легло в основу дела. (На момент публикации видео из зала суда удалено).

На нем Евгений Ройзман, в частности говорит, что «после 24 февраля, когда идет война и гибнут люди, ну не о чем, кроме этого говорить, не о чем».

На видео политик «рассуждает о событиях после 24 февраля и о том, почему нельзя называть Путина дедом, а для проведения исторических параллелей с настоящим временем предлагает почитать речи Гитлера».

После ознакомления с видео суд отложил слушание дела до 10 мая.

«Все при большом скоплении народа прослушали этот стрим. Это прямой эфир. Никто не знает, какие в эфире будут вопросы. Мне гораздо приятнее отвечать на вопросы о художниках, об истории, о старообрядцах, о книгах, об истории Урала. Но я отвечаю на те вопросы, которые приходят. Мой защитник показал, что не могло быть умысла [дискредитировать армию], потому что человек, который ведет эфир, не знает, какие будут вопросы»,

— сказал журналистам Ройзман на выходе из суда.

Что предшествовало уголовному делу

28 февраля политик опубликовал видео, на котором категорически выступает против развязанной российскими властями войны и говорит, что «не хочет иметь ничего общего с этими людьми».

В марте 2022 года Ройзман был арестован на 14 суток по обвинению в «демонстрации экстремистской символики» в сети ВКонтакте.

«Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован во ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе „Евгений Ройзман“, к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20»,

— рассказала журналистам жена политика Юлия Крутеева.

Через два месяца, в мае 2022 года, политику был вменен штраф в 85 тысяч рублей по статье КоАП о «неуважении» к российской власти: Евгений Ройзман в своем твиттере обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Министр, сделавший заявление по поводу вторжения России в Украину, сказал, что оно призвано положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США».

«И для этого вы решили свою страну об стену у…ть[уничтожить]?»,

— написал Ройзман.

Уголовное преследование по статье о «дискредитации» российской армии наступает после двойного «предупреждения» — двух административных обвинений того же характера.

Евгений Ройзман — единственный выступающий против войны оппозиционный политик в России, находящийся на свободе. Он отказывается покидать страну.

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