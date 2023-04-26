Новые рекомендации по санкциям: российским олигархам могут предложить «амнистию» за «надлежащее поведение»

Рзработаны новые рекмендации по санкционной политике, иллюстративное фото, 26 апреля 2023 г.

Группа Макфола-Ермака, занимающаяся разработкой рекомендаций по ограничительным мерам против России и Беларуси, на этот раз предлагает ужесточить «нефтяной потолок», заблокировать десять крупных российских банков (включая Газпромбанк), внести в санкционные списки российскую алмазодобывающую группу «Алроса» и «еще тысячи россиян».

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Для обычных россиян, по мнению авторов документа, необходимо ввести «сбор на восстановление Украины». Группа предлагает осуществлять сбор в процессе получения европейских виз.

С другой стороны, для российских олигархов группа предлагает разработать механизм «выхода» из санкционных списков за «надлежащее поведение».

«Четкое руководство относительно того, как быть исключенным из санкционных списков, должно стать важным аспектом санкционной стратегии… Это показало бы, что выход есть, при условии соблюдения некоторых критериев, и стимулировало бы указанных лиц к сотрудничеству с органами, которые ввели санкции»,

— говорится в документе.

Авторы не уточняют условия для выхода из-под санкций.

Также в документе говорится о возможности «избежать санкций».

Чтобы получить такую возможность, необходимо уволиться «с руководящей должности», а также «недвусмысленно поддержать территориальную целостность Украины (в границах 1991 года), высказаться за немедленный вывод российских войск с украинской территории и поддержать выплату компенсации пострадавшим».

Ранее, за необходимость создать «механизм» выхода из-под санкций высказывались Михаил Ходорковский (он просил за некоторых бизнесменов), Фонд борьбы с коррупцией и Майкл Макфол. По их мнению, это должно стимулировать высокопоставленных и влиятельных людей выступить против войны в Украине.

Пока механизма выхода из-под санкций не существует.

Что еще предлагает группа Макфол-Ермак

Ужесточить «нефтяной потолок» с $60 до $45 за баррель и усилить контроль за соблюдением этого ограничения;

Прекратить поставки российского газа в страны ЕС за исключением поставок через Украину, а также запретить поставки в Европу российского СПГ (сейчас в ЕС российский газ получают Венгрия, Италия, Словакия, Австрия и Греция);

Ввести жесткие санкции против «Газпрома», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Лукойла», «Татнефти», «Транснефти», «Сибура», «Зарубежнефти» и «Новатэка»;

Ввести блокирующие санкции против Газпромбанка (сейчас через него проводятся расчеты за российский газ);

Заблокировать другие крупнейшие российские банки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, МКБ, «Открытие», ВЭБ, Промсвязьбанка и Совкомбанка, с будущим включением в санкционные списки и отключением от SWIFT всех системных российских банков)

Установить сроки ухода из России для оставшихся зарубежных банков — Raiffeisenbank, Unicredit и венгерского OTP.

Запретить импорт российских чугуна и стали, а также металлопродукции из третьих стран, если для ее производства использовалась российская сталь.

Ввести санкции против «Алросы», «Евраза», «Мечела», «Металлоинвеста», ММК, «Норникеля», НЛМК, «Полиметалла», «Полюса», «Русала», «Северстали», ТМК, «Уралстали» и «ВСМПО-Ависма».

Ввести запрет на ввоз российского золота и ювелирных изделий и обязать поставщиков золота из ОАЭ, Китая, Индии и Турции доказывать, что их продукция не связана с Россией.

Ввести блокирующие санкции против топ-10 российских золотодобытчиков и строгий экспортный контроль за поставками оборудования для золотодобычи в России.

Усилить санкции в отношении товаров двойного назначения и предусмотреть вторичные санкции для Китая, Пакистана, Казахстана и других стран, помогающих России ввозить технику по «параллельному импорту».

Принять законодательство, обеспечивающее правовую основу для конфискации активов ЦБ и попавших под санкции россиян и разрешающее передавать их в фонд восстановления Украины.

Кроме того, персональные санкции рекомендуется ввести против «еще тысяч россиян» — «всех, кто служит российскому государству или поддерживает российское правительство и войну».

По мнению авторов рекомендаций, также необходимо ввести санкции против бизнесменов, выкупающих «по дешевке» активы уходящих из России западных компаний.

Авторы документа, в том числе, рекомендуют запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях и призывают к исключению россиян из Международной шахматной федерации, а Freedom Holding и Kaspersky Labs — прекратить осуществлять ее спонсорство.

Кроме прочего, группа рекомендует бъявить Россию государством — спонсором терроризма, ВС РФ — террористической организацией, а все парламентские партии, кроме «Новых людей», — организациями, поддерживающими терроризм.

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