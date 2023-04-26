Против Навального возбудили дело о терроризме. Ему грозит пожизненное заключение

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Алексей Навальный в колонии (фото 7 октября 2022).
Алексей Навальный в колонии (фото 7 октября 2022). REUTERS - YULIA MOROZOVA
RFI
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Против оппозиционного российского политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, возбудили дело по статье о терроризме – его выделили из уже существующего дела по статье об экстремизме. Об этом сообщил сам политик на заседании суда.

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«Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд», – сказал Навальный. «Сота» уточняет, что речь идет об обвинении в организации террористического сообщества. Ранее признать основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией террористической организацией призвали в Государственной думе.

Дело по обвинению Навального в организации и финансировании экстремистской организации возбудили в октябре 2022 года. Тогда же сам Навальный сообщал, что его также обвинили в пропаганде терроризма и в призывах к нему.

26 апреля Басманный районный суд Москвы начал заседание об ограничении времени, выделенного политику на ознакомление со 196 томами уголовного дела об экстремизме против него. Судья закрыла процесс, сообщает «Медиазона». Суд обязал Навального ознакомиться с материалами дела до 5 мая.

В тот же день Навального в 14-й раз отправили в штрафной изолятор – сразу же после выхода оттуда, сообщается в его телеграм-канале. «Вчера закончились очередные 15 суток, и меня вернули в ту же камеру № 11 ШИЗО», — написал Навальный. Причину политик не назвал. До этого поводами для его перевода в ШИЗО были среди прочих расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.

По его словам, он «сломал систему»: раньше после 15 суток в ШИЗО заключённому давали хотя бы сутки в обычной камере перед отправкой его в ШИЗО на следующие 15 суток.

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