Путин подписал указ о конфискации активов западных предприятий

В приложении к указу Путина о фактической конфискации западных активов значатся две компании — финская Fortum и германская «Юнипро».

Во вторник, 25 апреля, Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество иностранных компаний в России переходит под временное управление. Пока речь идет о двух компаниях, однако по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, список может быть расширен.

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В указе говорится, что перевод компаний под временное управление является ответом на «недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Временным управляющим этих активов назначается Росимущество, которое сможет осуществлять полномочия собственника движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и долей в уставном капитале.

В приложении к указу перечислены соответствующие активы. Это акции российских филиалов энергокомпаний «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и «Фортум» (принадлежит финской Fortum).

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, владельцы не лишаются своих активов, потому что это решение является «временным». Он также уточнил, что список предприятий может быть расширен.

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину в ЕС заморожены российские активы более чем на 300 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце 2022 года призывала передать заблокированные российские активы под внешнее управление и использовать их в краткосрочной перспективе для помощи Украине. Евросоюз ищет юридические возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины, в том числе их инвестирования. Однако законный путь их использования пока не найден. После окончания войны и снятия санкций активы должны быть возвращены.

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