ПАСЕ: Насильственное перемещение украинских детей в Россию равносильно «геноциду»

Насильственное перемещение украинских детей в Россию равносильно «геноциду», —говорится в опубликованной 27 апреля резолюции Совета Европы, принятой его Парламентской ассамблеей в Страсбурге, в которой участвуют депутаты из 46 стран.

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«Документальные свидетельства этой практики отвечают международному определению геноцида», — указано в пресс-релизе Совета Европы после голосования по тексту, который «требует» репатриации детей.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал «важное решение» ПАСЕ, которое поможет «привлечь к ответственности Россию и ее должностных лиц». «Депортация украинских детей — это один из продуманных элементов попытки России стереть идентичность нашего народа, уничтожить саму сущность украинцев», — сказал президент Украины в своем вечернем выступлении.

17 марта 2023 Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за эти депортации. Гаагский суд также выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой, российского уполномоченного по делам детей.

По оценкам Киева в начале апреля, более 16 000 украинских детей были «похищены»и вывезены в Россию с начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Многие из них должны были быть помещены в приемные семьи.

Принятая в четверг резолюция ПАСЕ говорит о существовании «доказательств» того, что перемещенные дети столкнулись с процессом «русификации» через перевоспитание их на русском языке, преподавание [российского видения] культуры и истории.

Согласно тексту, перемещения детей «четко спланированы и систематически организованы» как государственная политика и направлены на «уничтожение любой связи и любой характеристики их украинской идентичности».

Совет Европы также призвал ООН и Красный Крест получить доступ в Россию для сбора информации о депортированных детях и призвал государства собирать доказательства преступлений, включая возможные случаи геноцида.

Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него (1948 г.) считает преступлением «насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую».

В связи с вторжением в Украину Россия была исключена из Совета Европы, органа, который следит за соблюдением прав человека на континенте.

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