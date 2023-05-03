Китай в ООН проголосовал за резолюцию, называющую РФ агрессором. Рассорились ли Москва и Китай?

Делегация Китая в ООН поддержала текст, в котором упоминается «агрессия» России против Украины. Французские и мировые СМИ обратили на это внимание 2 мая, тогда как голосование в Генеральной ассамблее состоялось еще неделю назад. Считать это знаком серьезных разногласий между Пекином и Москвой едва ли стоит: главная тема резолюции не касается войны, а Китай воздержался от голосования по пункту, осуждающему Россию.

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Речь идет о резолюции A/77/L.65 , говорящей о сотрудничестве между ООН и Советом Европы. Война между РФ и Украиной там упоминается однажды.

Девятый параграф преамбулы документа гласит:

Учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы, в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета (…) , возмещать ущерб, нанесенный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права,

Суть же резолюции — в усилении кооперации между Советом Европы и ООН. Всего в тексте 38 пунктов, в которых Генеральная ассамблея ООН:

призывает Организацию Объединенных Наций и Совет Европы укреплять свое сотрудничество на всех уровнях в целях эффективной борьбы с кризисом в области здравоохранения, вызванным коронавирусным заболеванием (COVID-19), и его серьезными последствиями для народов Европы и мира

повторяет свой призыв укреплять сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы в поощрении и защите всех прав человека и основных свобод, поощрении демократии

призывает укреплять сотрудничество, сообразно обстоятельствам, между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы с помощью их механизмов по предотвращению пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

признает также успехи, достигнутые Советом Европы в области защиты лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и популяризации региональных языков или языков меньшинств, в частности важную роль Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и первостепенное значение Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам

рекомендует продолжать сотрудничество между Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Советом Европы

напоминает о своих резолюциях о последствиях пандемии COVID-19 для женщин и девочек , учитывая непропорционально сильное воздействие пандемии COVID-19 на социально-экономическое положение женщин и девочек и их доступ к образованию и основным медицинским услугам, растущий спрос на оплачиваемую и неоплачиваемую работу по уходу и, согласно сообщениям, резкое увеличение числа случаев сексуального и гендерного насилия

Россия выступила против резолюции: по мнению представителя Москвы, параграф 9 преамбулы не имеет отношения к теме текста и носит «крайне политизированный характер».

«Хотелось бы лишь напомнить, что, ссылаясь на «текущие беспрецедентные вызовы», авторы текста намеренно умалчивают про восьмилетнюю войну Украины против жителей Донбасса, внимание на которую мы последовательно обращали на всех международных площадках », — объявил дипломат.

В итоге в Генеральной ассамблее ООН провели два голосования — одно из них касалось только пункта девять преамбулы. Против проголосовали десять стран, воздержались — 48. Среди последних не только Китай, но и Алжир, Бразилия, Казахстан, ЮАР и Узбекистан.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву и заявил о партнерстве с Россией. Однако оружие РФ Китай не поставлял - по крайней мере, известно о таких поставках не было. На прошлой неделе Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Зеленским.

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