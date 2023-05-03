Россия прощается сразу с двумя своими легендарными кутюрье

Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев ушли из жизни почти одновременно. О смерти Юдашкина после раковой болезни на 60-м году жизни сообщила 2 мая его семья. А в воскресенье, 30 апреля, стало известно о смерти в возрасте 85 лет российского дизайнера Вячеслава (Славы) Зайцева, которого во Франции называли «Красным Диором».

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Французская пресса напоминает, что «российский модельер Валентин Юдашкин, много лет участвовал в престижной парижской Неделе моды. Радиостанция Franceinfo пишет: «Любитель ярких красок и богатых орнаментов, Валентин Юдашкин создал процветающий бизнес, начав с советской мастерской и став в 1996 году первым россиянином, принятым в союз высокой моды во Франции».

Валентин Юдашкин был известен также и тем, что одевал супругу первого и последнего президента СССР — Раису Горбачеву.

Созданные Юдашкиным костюмы находятся в коллекциях музея Метрополитен в Нью-Йорке, Калифорнийском музее моды и многих других. Свою первую коллекцию он создал в 1987 году. Настоящий успех Валентина Юдашкина связан с коллекцией «Фаберже», показанной на парижской Fashion Week в 1991 году. Коллекция, посвященная искусству франко-российского императорского ювелира Фаберже, создателя драгоценных пасхальных яиц, стала фурором. Одно из платьев находится сегодня в коллекции Лувра. В 2007-м Франция вручила россиянину орден Искусств и литературы.

В марте 2022 года с Paris Fashion Week исключила из программы виртуальный показ коллекции Валентина Юдашкина. По мнению организаторов, создатель новой военной формы для российской армии не «отмежевался» от начатого Россией военного наступления на Украину несколькими днями ранее.

Два модельера, две эпохи

В 1963 году, когда Юдашкин родился в Подмосковье, Вячеслав Зайцев уже год как закончил Текстильный институт. Агентство ТАСС в его биографии напоминает: «В феврале 1963 года французский журнал Paris Match опубликовал о творчестве Зайцева статью "Он диктует свою моду Москве". В ней отмечалось, что идеи 24-летнего модельера "преображают советских женщин"».

Сегодня во Франции Вячеслава Зайцева величают «Красным Диором» и «царем советской моды». Он прославился на Западе своими моделями с использованием ярких узоров традиционных российских шалей. Титулом «Красного Диора» кутюрье обязан. именно статье в еженедельнике Paris Match 1963 года. В 1988 году журнал Vogue назвал его «советским царем моды». Новый всплеск успеха был у него в 1991 году, когда в продаже появились духи Зайцева «Маруся».

В 2017 году кутюрье, удовлетворенный своей карьерой, заявил агентству France-Presse: «В мои костюмы можно было бы одеть целый парад на Красной площади».

Родившийся 2 марта 1938 года в городе текстильщиков Иваново, Зайцев вырос в обычной советской семье. Учился в техникуме, потом в Московском текстильном институте. Его первая коллекция, рабочая одежда для советских женщин с национальными узорами, была забракована в 1962 году цензорами как «слишком яркая». Позже, напоминают французские СМИ, модельер находился под наблюдением КГБ из-за контактов с западными кутюрье и свойственного ему свободолюбия. Зайцев не имел права покидать страну, и его первые коллекции были показаны за границей без него. С 2007 по 2009 год кутюрье вел популярное телешоу, где стилисты помогали домохозяйкам найти свой стиль в одежде.

В России приветствуют вклад модельеров в культуру страны, подчеркивая, что «их творчество выходило далеко за рамки моды». Они одевали звезд эстрады и придумывали уникальные наряды, которыми любовались кинозрители и театральная публика.

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