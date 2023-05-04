«Дипломатия агрессора»: Андрей Козырев об «антироссийской политике» и «самодискредитации» МИД РФ

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«Внешняя политика страны-агрессора — это дипломатия страны-агрессора, которая беспрерывно врет. Таких примеров полно, но самый яркий, конечно, это гитлеровская дипломатия, ее задача состояла в том, чтобы обманывать». Первый министр иностранных дел независимой России Андрей Козырев — об исчезновении российской дипломатии в условия войны, «союзе всадника и лошади» в отношениях Китая с РФ, бессилии ООН и настоящих «русофобах».

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RFI: Как бы вы оценили сегодня работу российского МИДа — внешнеполитического ведомства страны, которая развязала войну против Украины?

Андрей Козырев: Это антироссийская политика. МИД вместо налаживания связей занимается их разрывом, прежде всего с теми странами, которые теперь объявлены враждебными или вражескими, а на самом деле являются предметом наибольшего национального интереса России. Потому что США, так же как и все страны, входящие в НАТО, — это наиболее развитые во всех отношениях государства. Россия должна была бы стремиться к всевозможному развитию связей именно с этими странами, для того чтобы их догнать, чтобы модернизироваться и стать процветающей страной.

Вместо этого сейчас Россия занимается самоизоляцией от Запада и идет, по сути, в кабалу к Китаю. Почему в кабалу? Потому что больше нет большого покупателя, если не считать каких-то стран в Африке, но для России реальным покупателем нефти, да и других ресурсов, хотя бы в силу проблем транспортировки, может быть только Китай.

Но восточный сосед жил все эти годы без наших ресурсов, без нашей нефти и добился великолепных экономических успехов. Почему он покупает это все с большой скидкой и будет это делать дальше? Потому что у Китая огромный выбор у кого покупать, а России некуда больше идти. Экономическая мощь Китая и России сейчас просто несравнимы.

Вообще, торговать с Китаем, и иметь с ним хорошие отношения — это прекрасно, и я этим занимался в свое время, о чем вы можете прочесть в моих мемуарах. Но отрезать себя от всех остальных потенциальных и действовавших раньше рынков, особенно на Западе, и остаться один на один в зависимом положении — это значит попасть в кабалу. Не потому, что Китай плохой, а потому что таково реальное положение дел.

Андрей Владимирович, от риторики российского дипломатического ведомства в последнее время становится не по себе даже обычным людям. Представляю, каково вам, дипломату, это все слышать. Вообще, в мире это как воспринимается? Роняет ли это престиж страны?

Ну, о престиже страны (России — RFI) в развитых странах мира, то есть в Европе и Америке, сейчас речь не идет. Что бы ни делала Россия реакция у всех, в том числе официальных лиц на Западе, начинается со слов: «России нельзя верить, они беспрерывно врут». Это относится к дипломатии, к пропаганде, к чему угодно. Поэтому о каком вообще нормальном отношении может идти речь?

Давно уже никто не обращает внимания на то, что говорит мой бывший заместитель Лавров. Если его слушают, то лишь для того, чтобы оценить уровень падения, понять о каком уровне агрессии в продолжающейся в Украине войне может идти речь.

К дипломатии это не имеет никакого отношения. Дипломатия — это попытка убедить кого-то в чем-то, согласиться с кем-то, даже в военных условиях, должна быть попытка о чем-то договориться. А с людьми, которые беспрерывно лгут, нельзя ни о чем договариваться.

Глава МИД России Андрей Козырев и президент США Билл Клинтон. Вашингтон. 29/09/1993. AP - Marcy Nighswander

Российская дипломатия сейчас настолько самодискредитирована, что ее и дипломатией назвать нельзя. Мне на это смотреть очень больно, как и на то, что МИД из дипломатического ведомства превращен в какую-то жалкую пропаганду. И, конечно, очень больно видеть Сергея Лаврова — моего бывшего друга, которого я назначал своим заместителем, а затем и представителем в ООН… Он был хорошим дипломатом в профессиональном смысле, и как он опустился вот до такого уровня — мне вообще непонятно. Это очень больно.

Есть ощущение, что у России в данный момент не осталось друзей в цивилизованном мире. Нет никого, кто хоть какую-то видимость дипломатических отношений поддерживал.

Ну, почему же? Вот тот же Лавров ездил в Африку, в какие-то страны Латинской Америки. Правда, среди них такие жалкие режимы, как кубинский или венесуэльский. Некоторые страны пытаются усидеть на двух стульях, как это было еще во время «холодной войны». Это такая циничная политика получать что-то и от Запада, и от России. Правда, Россия сейчас слишком слаба, и от нее по большому счету нечего получить.

Вот недавно в Бразилию ездил Лавров, а через несколько дней после этого визита Бразилия проголосовала в ООН за резолюцию, которая прямо называет действия России в Украине агрессией.

И Китай тоже поддержал эту резолюцию.

Конечно, потому что Китай — хозяин сейчас. Я же говорю: мы попали в кабалу, а кабала — это не равные отношения. Я пытаюсь объяснить на Западе, где боятся союза между Россией и Китаем, что это союз между всадником и лошадью. И в данном случае Китай — это всадник, причем лошадь эту ему навязывают. Они покупали и покупают основное количество нефти в Саудовской Аравии, как, собственно, и большинство стран. И совершенно не хотят ассоциироваться с агрессией на Украине.

Путин, веря, что у него есть такой тыл, как Китай идет на дальнейшую изоляцию, а чем больше он изолирован, тем дешевле нефть и все остальные ресурсы для Китая. Поэтому это циничная политика, но ее можно понять, она рациональна. А вот политика Кремля, она и нерациональная, и циничная, и преступная, потому что на Украине творится преступление. Вот вам и вся дипломатия. Ее в России больше нет.

Россия себя ведет как слон в посудной лавке, но никто ничего не может сделать, чтобы ее остановить, никаких рычагов воздействия нет. В той же ООН Россия — постоянный член Совета безопасности, обладающий правом вето. И страна, развязавшая кровавую войну в центре Европы, только что председательствовала в Совбезе ООН.

В ООН сделать ничего нельзя реально. Но вот резолюция Генеральной Ассамблеи была принята 120-ю голосами «за» — все серьезные страны, в том числе и Китай. И практически все страны БРИКС, включая Китай и Бразилию, голосовали за осуждение России, за то, чтобы называть ее агрессором. Но больше ООН ничего сделать не может, Генеральная ассамблея не обладает возможностью каких-то серьезных самостоятельных акций. Так устроен международный порядок, и с этим ничего нельзя сделать. Я на эту тему писал диссертацию когда-то, защитил ее, а потом работал 17 лет в советском МИДе, в департаменте, который как раз занимался ООН, поэтому примите мои слова просто на веру, это профессиональная оценка.

Вы пришли в МИД еще в советское время.

Да, я работал в советском МИДе. Потом Верховный Совет РСФСР, а вовсе не Ельцин, как многие считают, назначил меня министром иностранных дел РСФСР, еще внутри Советского Союза. Я тогда уже к советскому МИДу не имел никакого отношения. И с Ельциным я лично познакомился только после этого. Уже потом он назначил меня министром, когда Советский Союз превратился в Содружество независимых государств.

Когда вы стали министром, вам пришлось довольно много работать, чтобы повернуть Запад лицом к России, заслужить уважение цивилизованного мира. Вам сейчас не обидно, ведь российский МИД за короткий период умудрился откатиться даже не в брежневскую эпоху, а куда-то дальше?

Абсолютно точно дальше! Я помню брежневскую эпоху, я работал в МИДе. Тогда, конечно, была попытка быть все-таки европейской страной. Надо сказать, что Верховный Совет, который меня назначал, в нем, как вы знаете, коммунисты составляли 50 процентов.

Начнем с того, что коммунистическая идеология, хотя она ничего хорошего России не дала, была создана в Европе, и Маркс и Энгельс — это были европейские интеллектуалы.

Глава МИД России Андрей Козырев и госсекретарь США Джеймс Бейкер. Москва. 28/01/1992. AP - Boris Yurchenko

А сейчас пропагандируется идея, что Россия — это какая-то особая цивилизация. Понимаете, коммунисты все-таки хотели быть частью мировой цивилизации, сейчас же это идеология какого-то 9-го века, и то тогда тот же самый князь Владимир принял христианство. Он тоже хотел присоединиться к христианскому миру, к европейской цивилизации. А сейчас несется какой-то бред, что Россия это особая цивилизация, и теперь надо отгородиться и от цивилизации мировой.

Вот в Кремле любят говорить о русофобии. Начнем с того, что я ни одного русофоба никогда нигде не встречал реально, этого просто нет. Антисемиты есть, белые расисты есть, в той же Америке, где я сейчас живу, это реально. Да, их немного, их там осуждают, но я видел, по крайней мере, таких людей. А русофобов я вообще ни одного никогда не видел. Получается, что они как раз сидят в Кремле, потому что это люди, которые говорят, что русские, Россия — это не часть мировой цивилизации, а что-то отгороженное, отдельная от всего остального мира цивилизация. Если это не русофобия — то есть ненависть и презрение к российскому народу — то я не знаю, что тогда русофобия.

Если говорить о внешней политике в условиях войны, МИД страны-агрессора как-то может по-другому себя вести?

Нет, не может. МИД и министр иностранных дел целиком зависимы, они являются производным. Дипломатия — это инструмент политики государства, так же как армия. Когда в 1995 году начала меняться политика Ельцина, и мне не осталось там места, я ушел, избрался в Думу… Потому что нельзя проводить внешнюю политику, отличную от внутренней.

Внешняя политика в любой стране — это производная от внутренней. Внешняя политика и дипломатия страны-агрессора — это дипломатия страны-агрессора, которая беспрерывно врет. Таких примеров полно, но самый яркий, конечно, это гитлеровская дипломатия, ее задача состояла в том, чтобы обманывать.

Как бы оценили работу украинских дипломатов?

Как очень хорошую. У них замечательный министр — Дмитрий Кулеба. Не говоря уже о Владимире Зеленском, который просто великолепен именно как дипломат, как участник международных отношений. Не знаю, что он делает внутри страны, мне трудно об этом судить, но внешняя политика и украинского президента и министра иностранных дел великолепны. То, что они не врут, завоевало им авторитет в мире.

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