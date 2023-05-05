Интервью

Адвокат Михаил Бирюков: «Пока в России остаются мои подзащитные, буду работать и я»

Адвокат Михаил Бирюков в парижской студии RFI 4 мая 2023 года. © RFI

Адвокат Михаил Бирюков — один из самых известных московских адвокатов, работающих по политическим уголовным делам. Он остается в России и представляет в судах интересы политиков Ильи Яшина и Алексея Горинова, муниципального депутата Кетеван Хараидзе и активиста Михаила Кригера, председателя международного «Мемориала» Яна Рачинского и Московской Хельсинской группы. В интервью RFI защитник рассказал о том, как изменилась его работа после начала полномасштабного вторжения, набирающем обороты преследовании коллег-адвокатов, новых репрессивных практиках и вере в торжество здравого смысла.