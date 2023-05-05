Главу пермского «Мемориала» задержали в аэропорту Шереметьево

Председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов был задержан в Москве. В пятницу утром, 5 мая, его сняли с рейса в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в телеграм-канале Общества Мемориал.

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«Сегодня утром в аэропорту Шереметьево был снят с рейса и задержан Александр Чернышов из Пермского „Центра исторической памяти“. В марте у него и у активистов Пермского Мемориала прошли обыски и изъятия, которые в протоколах были названы „проверками“, и проведены допросы […] К Чернышову уже выехал адвокат», — говорится в заявлении Общества Мемориал, там связывают задержание с делом о вывозе архива пермского «Мемориала».

Региональный филиал организации «Мемориал» в Пермском крае ликвидировали в 2022 году, после чего его архив был отправлен на хранение в Москву. По этому делу в марте 2023 года полиция провела серию задержаний, обысков и допросов бывших активистов регионального отделения. Из квартиры Чернышова тогда изъяли всю технику и информационные носители, а из офиса «Центра исторической памяти» — жесткие диски компьютеров.

В 2021 году Верховный суд России принял решение о ликвидации внесенного в реестр «иностранных агентов» «Международного Мемориала», а Московский городской суд принял такое же решение в отношении правозащитного центра «Мемориал». Летом 2022 года было объявлено о создании нового правозащитного общества «Мемориал» без образования юридического лица.

6 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Мемориала» на основании «подозрения в том, что „Мемориал“ включал в списки репрессированных тех людей, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны».

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