Суд в Москве арестовал Женю Беркович на два месяца по делу об «оправдании терроризма»

«Театральное дело»

Режиссерку Евгению Беркович 5 мая суд отправил в СИЗО на два месяца, до 4 июля 2023 года, о по статье об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

Судья Замоскворецкого суда Москвы Наталья Чепрасова 5 мая удовлетворила требование следствия и отправила театрального режиссера и поэтессу Евгению Беркович в СИЗО до 4 июля.

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Защита Беркович просила не отправлять ее под арест, указывая на то, что у нее есть две приемные дочери «в состоянии несовершеннолетних» и что она не пыталась скрыться о следствия, задержавшего ее накануне. Адвокаты просили назначить Беркович домашний арест или запрет определенных действий, отмечая, что спектакль, по поводу которого заведено уголовное дело, поддерживало министерство культуры.

Почему не может быть избрана другая мера пресечения в отношении Беркович, которая усыновила двоих детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, и воспитала их? Где объяснение этого в ходатайстве следствия?,

– заявляла на заседании адвокат Ксения Карпинская. Защита Беркович назвала «надуманной» версию силовиков о том, что спектакль «Финист Ясный Сокол» содержал «оправдание терроризма», так как постановка была поддержана минкультом и получила театральную премию «Золотая маска».

Как отмечает «Медиазона», на заседании суда следователь утверждал, что «вина» Беркович якобы «подтверждается оперативными мероприятиями и показаниями свидетелей». Требуя ареста, следствие также использовало стандартные «доводы»: режиссерка может скрыться от суда или продолжить «заниматься преступной деятельностью».

Режиссерку Женю Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук задержали 4 мая, предъявив обвинения по статье об «оправдании терроризма» ((ч. 2 ст. 205.2 УК). Поводом для репрессий стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила в Москве для независимого театрального проекта. Спектакль по пьесе Светланы Петрийчук — о женщинах, которые решили выйти замуж за исламских боевиков и уехать к ним в Сирию. В основу спектакля легли реальные приговоры и допросы женщин. Премьера состоялась в декабре 2020 года, в 2022 году спектакль получил премию «Золотая маска» в двух номинациях.

Уголовное дело из-за пьесы и спектакля возбудили 10 апреля на основании проверки, проведенной в январе. Обвинение — в «оправдании терроризма» — построено на «экспертизе», которую написали люди, называющие себя «учеными-деструктологами».

Авторы этого текста — создатель некой дисциплины — «деструктологии» — Роман Силантьев (в материалах дела он назван «историком, религиоведом-деструктологом»), а также «лингвист-деструктолог» Галина Хизриева и «деструктолог, клинический психолог, социолог» Елена Замышевская.

Отрывки из этого «экспертного» документа опубликовало издание «Медуза». В спектакле «деструктологи» обнаружили «признаки субкультуры русских неофиток-мусульманок, являющихся женами террористов» и «идеологию радикального феминизма».

►►►«Медуза» публикует «экспертизу» по делу об «оправдании терроризма» в спектакле «Финист ясный сокол» В этом документе утверждается, что «радикальный феминизм» так же опасен, как «Исламское государство»

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