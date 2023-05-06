В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина. Что известно

Захар Прилепин на пресс-конференции в Москве в 2017 году.

В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя и политика Захара Прилепина. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает ТАСС. По данным агентства, писатель получил ранения. Его водитель погиб.

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Автомобиль Audi Q7, принадлежащий Захару Прилепину, был взорван в субботу В Нижегородской области. Взрыв произошел в «довольно глухом месте» примерно в 80 километрах от города Бор, сообщает РИА Новости.

Что известно о взрыве

Источник РБК сообщил, что 6 мая Прилепин возвращался в Москву с территории так называемых «ДНР» и «ЛНР». Его автомобиль останавливался в придорожном кафе в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв. Предположительно, взрывное устройство прикрепили в тот момент, когда Прилепин находился в кафе.

По некоторым источникам, в автомобиле также находилась дочь Прилепина, но она вышла из машины, незадолго до взрыва. В результате подрыва погиб водитель. Пресс-секретарь политика Елизавета Кондакова сообщила журналистам, что не установлено, «что именно произошло», но, по ее словам, «Прилепин в порядке».

В свою очередь телеграм-канал Mash утверждает, что Прилепин находится в тяжелом состоянии. Также канал пишет, что к месту происшествия направляется вертолет, чтобы доставить писателя в больницу в Нижнем Новгороде.

По данным РИА Новости, Прилепин при взрыве получил переломы и сотрясение мозга. Его водитель погиб. «У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь», — написал в телеграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кто стоит за покушением

Ответственность за взрыв взяла на себя организация «Атеш» — военное движение украинцев и крымских татар. В телеграм-канале организации говорится, что движение «охотилось за Прилепиным с начала года».

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, в свою очередь, утверждает, что взрыв устроила «Национальная республиканская армия», с которой якобы связан сам политик. Ранее Пономарев от лица этой организации также заявлял о ее причастности к терактам против «военкора» Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.

Тем временем, МВД Нижегородской области сообщило о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля Захара Прилепина. Ни его имя, ни другие подробности пока не известны. Следственный комитет России отчитался о возбуждении уголовное дела по статье «теракт».

От Лимонова к Миронову

Захар Прилепин — писатель, политик, участник войн в Чечне и в Украине. В своем первом романе — «Патологии» — Прилепин пишет о личном опыте участия в Чеченской войне, куда его отправили, когда он служил в нижегородском ОМОНе. В дальнейшем его романы получали литературные премии и переводились на многие иностранные языки.

Параллельно со службой в ОМОНе Прилепин учился на Филологическом факультете Нижегородского университета. После окончания учебы уволился из ОМОНа и занялся журналистикой, в частности был главным редактором и директором «Новой газеты» в Нижнем Новгороде.

Одновременно Прилепин увлекся политикой, называл себя левым националистом, примкнул к Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, а затем стал одним из основателей «Другой России», выступал с резкой критикой путинской власти. Однако в 2014 году Прилепин поддержал аннексию Крыма и российское «гибридное» вторжение в Донбасс, и отказался от публичной критики власти.

На какое-то время Прилепин переехал с семьей в подконтрольный сепаратистам Донецк, где принимал участие в боевых действиях против ВСУ. С 2017 по 2018 годы он был заместителем командира батальона спецназа «ДНР», активно призывал к боевым действиям и захвату Киева. В 2020 году писатель создал собственную партию «За правду», в 2021 году объединился с подконтрольной Кремлю партией «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году он ездил на оккупированные войсками России территории, называя это «гуманитарными миссиями». В январе 2023 года Прилепин объявил, что подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать в Украину. В августе 2022 года газета «Ведомости» писала, что Прилепин может стать одним из кандидатов на пост президента России в 2024 году.

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