Минюст РФ признал «иноагентами» Албурова, Певчих, «Тайгу.инфо», а также еще шесть человек и три организации

Мария Певчих в Нью-Йорке, 21 сентября 2022 года.

Министерство юстиции России пополнило реестр лиц и организаций, признанных «иностранными агентами». В пятницу, 5 мая, список Минюста пополнили глава международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих и сотрудник этой организации Георгий Албуров, а также новосибирское издание «Тайга.инфо».

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Среди оснований для включения Певчих в реестр Минюст, в частности указывает, что она «распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации» и публично поддерживала санкции против российского руководства.

Албуров «распространял недостоверную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации» и тоже поддерживал санкции.

Обозреватель ютуб-канала «Популярная политика» Ян Матвеев включен в реестр Минюста, потому что «открыто выступал в поддержку Украины, отождествлял Российскую Федерацию с нацистской Германией».

Волонтер общественной организации «Тульский областной народный совет» Елена Агафонова, оказавшаяся в списке «иностранных агентов», помогала семье Москалевых.

Депутат Госдумы первого созыва Александр Осовцов является членом Исполнительного совета Съезда народных депутатов, позиционируемого как «парламент переходного периода», инициированного политиком Ильей Пономаревым. По мнению Минюста, Осовцов занимается «распространением материалов иноагентов, негативной информации о деятельности властей РФ, выступлениями против военной операции РФ на Украине».

Публицист Иван Преображенский признан «иностранным агентом» за распространение материалов иноагентов и негативной информации о деятельности властей РФ, выступления против военной операции на Украине, неоднократное участие в митингах и шествиях».

Оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс, живущая с 2016 года в Украине, по сведениям Минюста, «призывала к передаче Украине оружия, свержению действующей власти в России, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами и распространяла материалы иноагентов». Муж Марии Максаковой экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в 2017 году в Киеве.

Политолог, преподаватель University College London Владимир Пастухов назван «иноагентом» за «распространение фейков о решениях властей РФ, создание материалов иноагентов».

По такой же причине (распространение негативной информации о деятельности властей РФ и действиях ВС РФ) Минюст объявил «иностранными агентами» три организации: Женское общественно-политическое движение «Мягкая сила», Кризисную группа «СК SOS» и «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб», а также новосибирское интернет-издание «Тайга-инфо».

Минюст регулярно объявляет о новых записях в реестре «иностранных агентов» вечером по пятницам. Сейчас в списке 598 людей и организаций.

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