Украинку, которую полгода держали в СИЗО Владикавказа, обвинили в шпионаже

Суд в Москве постановил заключить под стражу гражданку Украины Ление Умерову, которая была задержана в Верхнем Ларсе в декабре 2022 года и почти полгода провела в изоляторе временного содержания во Владикавказе. 5 мая родственники 25-летней Умеровой узнали, что она стала подозреваемой по делу о шпионаже.

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Ление Умерова — 25-летняя крымская татарка, гражданка Украины, из-за аннексии Крыма после достижения совершеннолетия она переехала в Киев, однако до начала полномасштабной войны регулярно возвращалась на полуостров, навестить родителей. В Украине она работала маркетологом бренда женской одежды VOVK.

В декабре 2022 года Ление узнала об онкологическом заболевании у отца и отправилась его навестить на автобусе из Тбилиси в Симферополь. На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии ее задержали за «нарушение правил пересечения госграницы». Позже Умерову этапировали в изолятор временного содержания во Владикавказе, потом — в Беслан. При этом каждый раз суд арестовывал ее на 15 суток.

11 мая должны были истечь очередные 15 суток ареста. Однако родственники Умеровой не нашли ее в изоляторах Северной Осетии. Как позже выяснилось, ФСБ забрала Ление в Москву. 5 мая Лефортовский суд арестовал девушку по статье о шпионаже (статья 276 УК РФ). По этой статье предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы).

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