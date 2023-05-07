Почему рашизм, а не путинизм?

Слова с Гасаном Гусейновым

Верховная Рада Украины приняла резолюцию, призывающую и другие парламенты осудить «рашизм» — разработанную в РФ и практикуемую сейчас идеологию уничтожения Украины как государства. Доктор филологических наук Гасан Гусейнов всвоей еженедельной колонке разбирает обоснованность нового термина и его перспективы.

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Незадолго до начала последнего вторжения РФ в Украину мне довелось некоторое время преподавать в Берлине. Один из моих семинаров был посвящен мемуарной литературе о лагерном опыте, о переосмыслении этого опыта как самим потерпевшим, так и его наследниками и потомками. Мои студенты были родом из разных стран, некоторые — чуть старше обычного студенческого возраста. Немецкий язык не был родным примерно у трети курса. Но студенты из РФ или Беларуси, проучившиеся в Германии несколько лет, хорошо усвоили исторический словарь современной немецкой гимназии и однажды поправили меня, когда я в разговоре о Германии 1933—1945 гг. употребил словосочетание «гитлеровская Германия». У меня был повод употребить именно это словосочетание: мы стояли в Трептов-парке возле выстроенного в сталинское время мемориала.

Вот и «сталинское время» вклинилось в разговор. Как мы говорим? Сталинизм, сталинщина, сталинский террор. Чем более персонализирована эпоха, тем менее аналитичен взгляд на нее. Всё списывается на личность: гитлеровская Германия, франкистская Испания, сталинский Советский Союз. Сейчас вот тоже то и дело слышишь о «путинской России», о «путинском режиме». Но такой ли уж он путинский? Таким ли уж «сталинским» был даже более продолжительный Советский Союз?

Он ведь и при Хрущеве и при Брежневе оставался вполне «сталинским», т. е. все дурное в нем привязывалось к имени главного диктатора. Но диктатор уходит, а надиктованные им тексты выучены наизусть следующими поколениями.

В 1968 году после вторжения советских войск в Чехословакию под предлогом спасения страны от капиталистического строя и германского реваншизма Наум Коржавин написал стихотворение под говорящим названием «Апокалипсис».

Мы испытали всё на свете. Но есть у нас теперь квартиры — Как в светлый сон, мы входим в них. А в Праге, в танках, наши дети… Но нам плевать на ужас мира — Пьём в «Гастрономах» на троих. Мы так давно привыкли к аду, Что нет у нас ни капли грусти — Нам даже льстит, что мы страшны. К тому, что стало нам не надо, Других мы силой не подпустим, — Мы, отродясь, — оскорблены. Судьба считает наши вины, И всем понятно: что-то будет — Любой бы каялся сейчас… Но мы — дорвавшиеся свиньи, Изголодавшиеся люди, И нам не внятен Божий глас.

Нужно сказать, что за это стихотворение многие либерально настроенные советские люди очень обиделись тогда на автора. Но что было делать, когда в многомиллионной тогда уже Москве на Красную площадь с протестом вышла только восьмерка храбрецов? А большинство-то поддержало вторжение, хотя какая-то часть людей промолчала.

Это было вторжение не Брежневских войск, и даже не советских войск, а это было вторжение советских людей в чужую страну и в чужую жизнь.

Это повторилось и в Афганистане. Афганская война и последовавшие за нею санкции добили совок.

О да, совок — не научный термин. А вот советский — вполне себе научный. Он ведь описывает строй, эпоху, людей. Дело не в том, что он сначала был ленинским, потом сталинским, хрущевским и т. д. Это был советский строй, выковавший не очень простого, но все-таки примитивного советского человека.

Советский (soviet, sowjetisch, радянський, soviétique) мог быть разным, но это получился за три поколения определенный антропологический тип. Одно из свойств этого антропологического типа — уверенность в своей правоте и стремление говорить правильно, так, как надо. При этом самое сложное в советском человек было вот что. Его мышление — это всегда баланс между двумя невозможными, взаимоисключающими суждениями.

Во всем виноват товарищ Сталин. Но ведь в истории есть определенные закономерности, поэтому товарищ Сталин не мог быть виноват ни в чем: неумолимые исторические закономерности были настоящими создателями сталинского режима.

СССР выиграл Великую отечественную войну в союзе с британским и американским союзниками. Без них мы бы не выкарабкались. Но ведь мы выиграли войну не просто с Германией, а со всем коллективным Западом.

И такие конструкции сидят в головах людей, как волк и овца, лиса и заяц сидят в одной клетке.

Вот и по отношению к другим странам и режимам дело двигалось очень туго. Сначала была гитлеровская Германия, а вермахт называли «немецко-фашистскими войсками», а солдат этих войск называли «гитлеровцами». И немецкими нацистами, национал-социалистами. И только в эпоху разрядки или соглашения газ-трубы, при Вилли Брандте и Гельмуте Шмидте в СССР потихоньку убирали «Гитлера» и «немцев», оставив нацистов и фашистскую Германию. На постепенное вымывание эпитета «немецкий» из устойчивого эпитета «немецко-фашистский» заняло несколько десятилетий.

Скорей всего, такая судьба ждет и существительное «рашизм», которое уже вошло в словарь нашего времени. Ему посвящены отличные статьи в русской и украинской википедиях.

Это слово рождалось дважды. В первый раз оно понадобилось кому-то для описания идеологических построений публициста Карема Раша (1936–2016), но тогда не продержалось. А вот новая игра слов, почти шарада, получившаяся из склейки слов Russia и фашизм, оказалась прилипчивой.

Надо сказать, что впервые слово «рашка» я услышал в декабре 2014 года от тогдашнего министра культуры РФ Мединского, который высказал предположение, что для недругов России наша страна «рашка-говняшка». Никогда раньше я не слышал, чтобы министр культуры так — даже в кавычках — назвал бы свою страну. Но Мединский сделал это, превратив словосочетание в устойчивый мем, из которого, возможно, и выросло новое значение «рашизма».

Вообще так называемые этнофолизмы изучены не очень хорошо. Я бы назвал эту область речевого поведения пригоревшим дном языковой сковородки: несъедобно и трудно отдирается. С другой стороны, узнать, как именно все это пригорает, важно для общества. Почему другие называют нас так, а мы сами называем эдак других? В списке взаимных оскорблений особое место занимают речения-фантазмы, которые на самом деле никто никогда и не использовал бы, если бы не происшествие вроде того, что случилось с Мединским. Ведь именно от него миллионы людей в РФ получили в публичном пространстве это «рашка-говняшка». В анамнезе этого уничижительного выражения, скорее всего, сатирический тележурнал «Наша Раша» о гастарбайтерах-выходцах из республик бывшего СССР. Подобно комедиям Аристофана или Плавта, Комеди-клаб не оставляет не осмеянным, иногда самым похабным образом, ничто и никого. И вот именно к этой разогретой сковородке смешного прилипла идеология «русского мира», когда началась война. Рашизм — это идеология «русского мира», почерневшая на сковородке смешного, которую вот уже пятнадцать месяцев держат на огне войны.

Слишком много разночтений в постановке задачи войны — они начали с «защиты русского языка и русскоязычных граждан от украинских националистов» и под этим предлогом вторглись в Крым и на Донбасс, потом начали строить «Новороссию», в 2022 году перешли к «денацификации и демилитаризации», а недавно объявили, что РФ в Украине «борется за чистоту настоящего украинского советского языка».

Организаторам войны казалось, что хорошая прожарка будет проглочена Украиной и остальным миром. Но не получилось. И вот на самом дне сковородки остался пригоревший черный ком «рашизма».

Подходить к этому понятию с эстетических или политологических позиций поздно. Надо было вовремя убрать огонь. Слово «рашизм» отвратительно до крайности. Но его теперь много. И вот оно, в конце концов, попало в официальные украинские документы. Захотят ли этим продуктом политической и юридической мысли воспользоваться в остальном мире? Слишком он привязан к бранной этнической характеристике врагов Украины. И все же «рашизм» точнее какого-нибудь «путинизма»: больше года «Наша Раша», скорее, выказывает массовую поддержку «специальной военной операции» с целью сохранения «русского мира». Но какой же это мир, когда все горит и пригорает?

Одно утешение — даже самые оголтелые антисоветчики в мире не восприняли популярное у нас в 1990-е годы слово «совок», ныне ненавидимое. Может быть, когда с идеологией «русского мира» простятся и на территории текущей Российской Федерации, идеологема «рашизм» будет позабыто, и оно останется только в словарях исторического сленга.

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