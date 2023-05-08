Лесные пожары на Урале и в Сибири: семь погибших, города затягивает дымом, идет эвакуация

Россия

С вертолета виден дым от лесных пожаров в Курганской области. Скриншот видео от 8 мая 2023 г.

Лесные пожары в последние дни охватили Урал, Сибирь и некоторые другие российские регионы. Известно уже о семи погибших. Жителей ряда населенных пунктов эвакуируют, где-то проблемы с электричеством и водой, сгорают дома, города затягивает дымом. В тушении пожаров помимо сотрудников МЧС и спецтехники задействованы тысячи волонтеров.

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В Курганской области от пожаров погибли шесть человек, сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на медицинские источники. Еще 14 человек в регионе госпитализированы с травмами, в основном — ожогами.

В области введен режим чрезвычайной ситуации. Объявлена эвакуация жителей ряда населеных пунктов. Сообщается, что огнем уничтожены 42 дома.

Еще один человек погиб в Тюменской области во время тушения пожара в деревне Красный Яр, еще двое пострадали. На территории всего региона введен режим ЧС. Губератор Александр Моор накануне заявил, что ежедневно фиксируются новые очаги пожаров, ситуация усугубляется сухой и ветреной погодой.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Свердловской области. По последним данным МЧС на утро 8 мая, в регионе действуют 64 природных пожара на площади более 54 тысяч гектаров.

6 мая в поселке Первомайский Режевского района Свердловской области прогремели взрывы на складах с порохом. В МЧС сообщили, что склады загорелись из-за перехода на них огня природных пожаров. Однако в «Авиалесоохране» заявили, что все наоборот, и огонь в лес двигулся со стороны складов, что было зафиксировано системой видеонаблюдения.

Накануне город Асбест остался без воды из-за повреждения линии электропередач, питающей местную насосную станцию.

Вчера в МЧС заявили, что обстановка с пожарами в регионе стабилизируется, и на Среднем Урале удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населенные пункты.

В тушении задействованы вертолеты и самолеты, в том числе от минобороны. На борьбу с пожарами вышли также тысячи волонтеров. Для добровольцев собирают питьевую воду, респираторы, спреи от клещей, лопаты, огнетушители и др., сообщает E1.

Накануне Новосибирск снова заволокло едким дымом из-за лесных пожаров в области. Издание NGS.RU отмечает, что местные жители стараются не выходить из дома и не открывать окна.

Тем временем в МЧС Югры сообщили, что природный пожар был ликвидирован недалеко от Ханты-Мансийска. Накануне сообщалось о возгорании сухой растительности в пойме на противоположном берегу от города. В ведомстве не исключают человеческого фактора.

По состоянию на утро 8 мая в регионе тушат лесной пожар на площади 12 га в Кондинском районе и еще одно возгорание на площади 4 га в Сургутском районе.

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