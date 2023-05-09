Военный парад в Москве: Путин повторил старые тезисы, авиационную часть отменили, из танков — только Т-34

На фоне серии инцидентов с дронами и сообщений о «диверсиях» в Москве на Красной площади 9 мая 2023 года провели традиционный военный парад. В нем приняли участие на порядок меньше военнослужащих и гораздо меньше военной техники, чем в предыдущие годы. Авиационную часть парада отменили. В своей речи Владимир Путин на 15-й месяц полномасштабной военной интервенции РФ в Украину повторил свои старые клише о «развязанной Западом войне». Гостями парада стали лидеры семи страны бывшего СССР, причем о приезде большинства из них стало известно после инцидента с БПЛА в Кремле и даже накануне.

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Как заявили в Кремле, в составе парадных пеших колонн участвовали около восьми тысяч военнослужащих, в том числе 530 участников полномасштабного вторжения в Украину. Со слов Путина, речь идет как о кадровых военнослужащих, так и о мобилизованных, а также о бойцах т.н. «Л/ДНР» и т.н. «добровольческих боевых соединений».

Как отмечает «Агентство», восемь тысяч человек — это минимальное число участников с 2008 года. К примеру, в прошлом году в параде участвовали 11 тысяч военных, в 2020-м — 14 тысяч.

По Красной площади проехали, в частности, ракетные комплекс «Искандер-М», пусковые установки ЗРК С-400 и стратегические ракетные комплексы «Ярс». Однако в этом параде участвовало гораздо меньше техники, чем в предыдущие разы. Из танков и вовсе был представлен только Т-34. Не было показано также современных БТР и БМП.

Авиационная часть парада была отменена. Предварительно об этом ничего не сообщалось.

Перед участниками и гостями парада выступил Владимир Путин, повторивший все свои старые клише и не высказавший ни одной новой мысли или предложения.

На второй год войны, которую РФ развязала против Украины, Путин особый упор сделал на то, что РФ якобы ведет не агрессивную, а оборонительную войну. Он, в частности, заявил, что против РФ «вновь развязана настоящая война», обвинил Запад в провоцировании переворотов и конфликтов, а власти Украины, куда вторглись российские войска, назвал «преступным режимом».

Путина на параде слушали лидеры семи бывших стран СССР, прибывшие в Москву: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Причем еще в конце апреля российские СМИ писали о том, что единственным иностранным лидером на военном параде 9 мая в Москве станет президент Кыргызстана Садыр Жапаров. О приезде большинства из них стало известно после инцидента с БПЛА в Кремле 4 мая.

В прошлом году на военном параде 9 мая в Москве не было ни одного иностранного лидера.

Парад 9 мая в Москве прошел в нервозной атмосфере — на фоне серии инцидентов с дронами, взрывов и сообщений о «диверсиях» на территории России. Речь идет в том числе о пожарах на нефтебазах и спущенных с рельсов поездах. В ночь на среду, 3 мая, произошел инцидент с БПЛА на территории Кремля, который в Москве назвали «покушением на президента». Кто стоит за этой «атакой» — неясно. Кремль высказал обвинения в адрес Украины и США, которые эти обвинения отвергают.

Более чем в 20 городах России парады были отменены по соображениям безопасности.

9 мая на рассвете российские войска осуществили запуск ракет по Украине. Около 15 российских ракет были сбиты в районе Киева.

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