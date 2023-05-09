Военный парад в Москве. 440-й день войны России против Украины: онлайн

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9 мая — 440-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

12:35 Евгений Пригожин обвинил бригаду Минобороны в бегстве со стратегического плацдарма в Бахмуте

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин утром 9 мая опубликовал несколько видео, пока на Красной площади проходил военный парад. По словам лидера наемников, одно из подразделений Минобороны «бежало» с одного из флангов, оголив Фрон шириной два километра и глубиной 500 метров.

По словам Пригожина, оставила позиции 72-я бригада Министерства обороны РФ.

Близкий к Путину бизнесмен также заявил, что ЧВК останется в Бахмуте до 10 мая, так как получила лишь 10% от запрашиваемых ею боеприпасов.

Пригожин объявил, что ВСУ нанесли удар по объекту, где содержались украинские военнопленные.

«Пленных лечили, кормили и т.д. Только что по этому объекту прилетели HIMARS. Сколько пленных погибло, будем разбираться», — говорится в аудиосообщении Пригожина.

Издание «Медуза» обратило внимание еще на одно заявление Пригожина. Комментируя ситуацию на фронте, лидер ЧВК обратил внимание на «счастливого дедушку».

А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченный мудак?

В ВСУ заявления не комментировали.

12:20 Парад Победы показал истощение российской армии на второй год войны в Украине - Агентство

11:45 В России отменили шествия «Бессмертного полка». Но они проходят в Европе - в том числе в Париже

Накануне в столице Франции состоялась акция «Память и мир», которую в СМИ с подачи посла РФ Алексея Мешкова назвали «Бессмертным полком».

На демонстрацию пришли украинцы, скандировавшие по-французски «Путин — террорист» и «Путин — убийца». Полицейские, которых было ненамного меньше, чем демонстрантов, создали между двумя группами кордон, но на кладбище Пер-Лашез дело все же дошло до драки.

Подробности — в репортаже RFI.

11:00 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: «В данный момент мир в Украине невозможен»

Как объявил политик в интервью испанской газете El Pais, сейчас обе стороны «верят, что могут победить».

«На данный момент я не вижу возможности достижения немедленного — мы не говорим о будущем — всеобъемлющего прекращения огня, мирных переговоров», — объявил Антониу Гуттериш.

Ранее Гуттериш уже заявлял, что шансы на мир в Украине уменьшаются, а страны идут к более широкой войне. На открытии 77-й сессии Генеральной ассамблеи в феврале 2023 года он выразил опасение еще большего кровопролития.

10:30 В ночь на 9 мая Россия провела массовый обстрел Украины. Власти Киева заявили, что ПВО не допустила попаданий

Воздушная тревога этой ночью звучала на всей территории Украины. В Киеве сирены звучали несколько часов, сообщают очевидцы.

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов объявил, что ракеты по городу были выпущены со стратегических бомбардировщиков с Каспийского моря. Речь идет о крылатых ракетах типа X-101 и X-555, которые не достигли своих целей.

«В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около 15 вражеских воздушных целей»

В Киеве обломки ракеты упали во двор частного дома. Пострадавших и повреждений, по предварительным данным, нет.

09:50 В Москве завершился парад Победы

Воздушная его часть была отменена вопреки хорошей погоде. Как сообщает «База» со ссылкой на источники, это может быть связано с задействованием техники и персонала на войне с Украиной.

Напомним, в ночь со 2 на 3 мая в небе над Кремлем взорвались два дрона. Российские власти назвали это покушением на Владимира Путина.

09:45 Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы отметить День Европы

Об этом председатель Европейской комиссии сообщила в своем аккаунте в Twitter.

«Хорошо снова оказаться в Киеве. Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это такое подходящее место для празднования дня Европы», — написала политик.

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023

09:20 Владимир Путин выступает на параде в честь Дня Победы в Москве

В своей речи он повторил тезисы о войне в Украине и «специальной военной операции», выдвинутые еще в 2022 году.

«Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада», — сказал Путин.

09:00 В Москве в десять утра по местному времени начался парад в честь Дня Победы

На нем присутствует президент России Владимир Путин, а также лидеры других государств: Туркменистана, Беларуси, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

В 24 российских городах, как сообщает «Верстка», парад решили не проводить.

Смотреть прямую трансляцию парада в Москве можно по ссылке в эфире телеканала «Дождь».

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