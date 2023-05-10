В Екатеринбурге возобновился процесс по делу Евгения Ройзмана

В Екатеринбурге прошло второе заседание суда против экс-мэра Евгения Ройзмана, которого обвиняют в дискредитации российской армии. 10 мая суд заслушал показания свидетелей.

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Политика обвиняют в нарушении части 1 статьи 280.3 УК РФ о повторной дискредитации вооруженных сил. Ранее его неоднократно штрафовали за критику армии, а теперь Ройзману грозит реальный срок.

В конце августа прошлого года против политика возбудили уголовное преследование, в его квартире прошли обыски, затем суд наложил на него ограничения свободы, близкие к домашнему аресту: политику запрещено посещение публичных мест и мероприятий и пользование интернетом. Поводом для возбуждения дела стал ролик в YouTube, где Ройзман выступил против войны. В ходе первого заседания по уголовному делу Евгений Ройзман сказал, что вину не признает.

На заседании 10 мая проходил опрос свидетелей. Против политика свидетельствовал работник «Гортранса» и ветеран войны в Афганистане Олега Лобова. Он рассказал, что в своей ветеранской группе они скидывают друг другу разные записи. Так он увидел ролик Ройзмана. Лобов отметил, что в этом ролике, отвечая на вопросы, Ройзман негативно отзывался о СВО. Ветеран затруднился уточнить, что именно говорил Ройзман, и не смог процитировать экс-мэра. Свидетель запомнил только то, что Ройзман выступал против спецоперации. Олег Лобов уже давал показания полиции в августе 2022 года. На суд Лобов взял свой протокол допроса и периодически смотрел в него, отмечает Ura.ru.

В защиту Ройзмана высказались его супруга Юлия Крутеева и генеральный директор Фонда Ройзмана Светлана Косолапова.

Светлана Косолапова рассказала, как проходила работа Ройзмана в фонде, и о рабочих отношениях с экс-мэром. «Евгений Вадимович не поддерживает специальную военную операцию», — сказала, в частности, Косолапова. Она уточнила, что не обсуждала эту тему с Ройзманом.

Юлия Крутеева сказала, что никогда не обсуждала с Ройзманом его отношение к спецоперации. Также она заявила, что Ройзмана «сажали на две недели за другого человека». «Я не знаю ни одного человека, который принес бы России больше пользы», — сказала Крутеева. Она вспомнила также вклад Ройзмана в исследование культуры.

Сам Ройзман рассказал, что его возмутили слова о цитировании им Адольфа Гитлера. Экс-мэр уточнил, что речи диктатора изучают на истории тоталитаризма.

Также суд заслушал показания свидетелей, работающих в Фонде Ройзмана: Станислава Власова, Лейлу Гусейнову, Оксану Солдатову и Любовь Шайневу. Затем заседание отложили. Оно продолжится 18 мая в 11:00.

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