Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), подписанный в ноябре 1990 года в Париже. Об этом в среду, 10 мая, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на портал правовой информации.

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«Текущее положение дел требует принятия мер по денонсации Договора и началу внутригосударственных процедур по выходу из него Российской Федерации, по завершении которых депозитарию и другим государствам-участникам будет направлено соответствующее уведомление», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Владимир Путин также назначил замглавы МИД России Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совете Федерации. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что комитет рассмотрит в приоритетном порядке вопрос о денонсации ДОВСЕ, как только пакет документов туда поступит.

Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года. В марте 2015 года Москва объявила, что прекращает участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. Таким образом, заявили тогда в МИД РФ, объявленное Россией в 2007 году приостановление действия ДОВСЕ стало полным. При этом Россия оставалась страной-участницей договора.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 22 странами, входившими в Организацию Варшавского договора (ОВД) и НАТО. Он вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Из-за прекращения существования ОВД в конце 1990-х в Стамбуле было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, в котором лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран.

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