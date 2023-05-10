Сразу несколько российских регионов в ночь на 10 мая подверглись атаке беспилотников

Два беспилотника атаковали военный полигон «Погоново» в Воронежской области в ночь на 10 мая, ранение получили несколько военнослужащих. Об атаках беспилотников сообщили также власти Белгородской и Курской областей. Дрон с камерой нашли в Подмосковье. А в Новосибирске неизвестные подожгли Су-24.

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Как сообщил телеграм-канал Astra со ссылкой на собственные источники, в результате атаки двух дронов по полигону «Погоново» в Воронежской области ранения получили более десяти военнослужащих. Телеграм-канал Baza пишет, что пострадали «около 14» военных.

На место происшествия, по данным телеграм-каналов, направили 10 бригад скорой помощи. По предварительным данным, погибших нет. Министерство обороны России на момент публикации не комментировало эти сообщения.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что два беспилотника утром 10 мая пытались атаковать военный объект в регионе. «В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», — сообщил Гусев.

Об атаке беспилотников сообщили также власти Белгородской области. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков, из-за обстрела погиб житель приграничного с Украиной города Шебекино. «Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов», — написал Гладков.

Еще один беспилотник взорвался 10 мая над селом Ольховатка в Белгородской области. По сообщению в телеграм-канале губернатора Гладкова, повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерский пункт и автомобиль.

В городе Подольске Московской области дрон упал на автомобильную стоянку. Об этом сообщает в среду, 10 мая, телеграм-канал SHOT. Сообщается, что к беспилотнику была приделана камера. Это уже второй упавший беспилотник в Подольске за последние два дня. При этом полеты БПЛА в Подмосковье запрещены.

Над Курском ПВО сбила «вражеский» беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. В сообщении говорится, что обломки дрона упали в деревне Толмачево. Пострадавших, по данным властей, нет. Тем не менее повреждены газовая труба и фасад дома.

В Новосибирске неизвестные подожгли законсервированный бомбардировщик Су-24, который стоял на территории авиазавода имени Чкалова. Ролик с горящим бомбардировщиком 1990 года производства опубликовали в соцсетях. В описании к видео утверждается, что самолет был полностью уничтожен. Телеграм-канал Baza пишет, что он «особо не пострадал».

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